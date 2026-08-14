Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, qua đêm còn 4,4%/năm

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt, trong đó lãi suất qua đêm giảm mạnh so với vùng đỉnh cao hồi tháng 6, hiện về quanh 4,4%/năm.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), ngày 13/8, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND đã giảm 0,1-0,65 điểm % ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó.

Theo đó, lãi suất ở kỳ hạn qua đêm chỉ còn 4,4%/năm. Cũng trong ngày 13/8, ở các kỳ hạn cho vay 1 tuần là 4,8%/năm; 2 tuần ở mức 5,15%/năm; và 1 tháng ở mức 6,5%/năm.

Lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng đang trong xu hướng giảm suốt hai tháng qua. Từ mức cao tới 13%/năm vào cuối tháng 6, mức lãi này hạ về quanh 6-6,7%/năm vào tháng 7. Đà giảm rõ rệt hơn vào đầu tháng 8 khi có phiên giảm xuống chỉ còn 1,3%/năm rồi về quanh vùng 4,5%/năm ở hiện tại.

Với đồng USD, lãi suất vay mượn bình quân liên ngân hàng không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm và 2 tháng trong khi giảm 0,01 điểm % ở các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất qua đêm liên ngân hàng bằng đồng USD ngày 13/8 ở mức 3,65%/năm; 1 tuần ở mức 3,7%/năm; 2 tuần ở mức 3,75%/năm và 1 tháng ở mức 3,8%/năm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở các kỳ hạn 5 năm và 7 năm trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên 13/8 với mức 3 năm ở 3,7%/năm; 5 năm ở 4,25%/năm; 7 năm ở 4,31%/năm; 10 năm ở 4,42%/năm và 15 năm ở 4,57%/năm.

Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 63 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm.

Có hơn 6.777 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có gần 6.302 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN. Như vậy, NHNN bơm ròng nhẹ 475,67 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Có hơn 185.332 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Tại báo cáo chiến lược tháng 8/2026, Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư thuộc CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết tăng trưởng tín dụng vẫn mạnh và ngân hàng vẫn còn khả năng cho vay, nhưng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng vẫn quanh 7%. Cùng với đó, cạnh tranh huy động tiếp diễn, nhu cầu vốn kỳ hạn dài hơn tăng lên và tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn tiền gửi.

“Nguồn vốn sẵn có hơn, nhưng chưa thật sự dồi dào”, SSI Research đánh giá.

Theo SSI Research, chính sách đang hỗ trợ hệ thống ngân hàng chủ yếu thông qua nới một số quy định an toàn, thay vì cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, biện pháp liên quan đến tiền gửi Kho bạc cần được nhìn nhận đúng bản chất.

“Đây là hỗ trợ tạm thời, có thời hạn, chủ yếu tác động đến các ngân hàng thương mại Nhà nước đang nắm gần như toàn bộ khoản tiền gửi này và ở gần ngưỡng quy định nhất. Biện pháp này chỉ nới một phần ràng buộc cho một nhóm ngân hàng cụ thể, không phải là tín hiệu nới lỏng vốn trên toàn hệ thống”, SSI Research lưu ý.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng NHNN quyết định tăng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng thương mại khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) từ 20% lên 50%, hiệu lực từ ngày 1/8, giúp các ngân hàng thương mại có thêm dư địa mở rộng tín dụng khoảng 160- 180.000 tỷ đồng , tương đương 6-6,5% tổng room tín dụng năm 2026.

“Đây là biện pháp kỹ thuật giúp hạ nhiệt căng thẳng thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn, đặc biệt khi số thu ngân sách nửa đầu năm tăng mạnh và giải ngân đầu tư công thấp hơn kỳ vọng khiến tiền gửi Kho bạc Nhà nước neo ở mức cao”, Chứng khoán Yuanta nêu rõ.