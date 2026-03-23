Hãng bay Mỹ đầu tiên phải giảm chuyến vì 'cú sốc' giá nhiên liệu

United Airlines đang cắt giảm thêm các chuyến bay kém hiệu quả trong hai quý tới khi chuẩn bị cho kịch bản giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng do tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Nhiều hãng bay Mỹ lao đao vì giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Reuters.

Trong bản thông báo gửi nhân viên, Giám đốc điều hành United Airlines Scott Kirby cho biết hãng bay này đang xây dựng kế hoạch hoạt động với giả định giá dầu có thể lên tới 175 USD /thùng và duy trì trên 100 USD /thùng đến cuối năm 2027.

Nếu kịch bản này xảy ra, chi phí nhiên liệu hàng năm của United Airlines có thể tăng thêm khoảng 11 tỷ USD , cao hơn gấp đôi mức lợi nhuận mà hãng từng đạt được trong năm kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay.

Chiến sự tại Trung Đông đã khiến ngành hàng không toàn cầu đối mặt với một "cú sốc" nhiên liệu mới. Giá nhiên liệu máy bay đã gần như tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 2, làm chi phí vận hành của các hãng bay tăng mạnh và buộc nhiều chuyến bay phải đổi hướng do hạn chế không phận tại khu vực Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, United Airlines - một những những hãng bay lớn nhất nước Mỹ - trở thành hãng hàng không lớn đầu tiên của nước này công bố cắt giảm công suất bay nhằm bảo vệ lợi nhuận, theo Reuters.

Theo kế hoạch, hãng sẽ cắt khoảng 3% chuyến bay ngoài giờ cao điểm trong quý II và III, tập trung vào những tuyến có nhu cầu yếu như chuyến bay giữa tuần, chuyến bay đêm hoặc chuyến bay vào thứ Bảy.

Ngoài ra, United Airlines cũng sẽ rút khoảng 1% công suất khỏi sân bay O'Hare International Airport tại Chicago và tiếp tục tạm dừng các chuyến bay đến Tel Aviv và Dubai. Tổng mức cắt giảm có thể lên tới khoảng 5% công suất kế hoạch của năm 2026.

Lãnh đạo hãng cho biết kỳ vọng khôi phục đầy đủ lịch bay vào mùa thu, nếu thị trường nhiên liệu ổn định hơn.

Các hãng bay lớn khác của Mỹ, bao gồm Delta Air Lines và American Airlines, cũng cho biết đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và có thể điều chỉnh công suất nếu chi phí tiếp tục leo thang.

Một yếu tố khiến các hãng hàng không Mỹ dễ bị tổn thương trước biến động giá dầu là phần lớn hãng không thực hiện phòng ngừa rủi ro nhiên liệu, khác với nhiều hãng châu Âu và châu Á. Vì vậy, hàng không Mỹ chủ yếu dựa vào tăng giá vé và kiểm soát công suất bay để giảm áp lực chi phí.

Giới điều hành ngành hàng không cho biết nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao. United Airlines cho biết 10 tuần đầu năm nay là giai đoạn có lượng đặt vé mạnh nhất trong lịch sử hãng, xu hướng cũng được ghi nhận tại nhiều hãng hàng không lớn khác của Mỹ.