Hà Nội sắp xây thêm cả nghìn căn hộ cho thuê

Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng xây dựng 1.166 căn hộ cho thuê tại phường Việt Hưng.

Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển dự án nhà ở cho thuê. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng.

Theo tờ trình, dự án sẽ xây dựng mới 7 tòa nhà cao 12-13 tầng cùng 2 tầng hầm trên 7 lô đất, tổng diện tích khoảng 2,5 ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 1.166 căn hộ cho thuê cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các tòa nhà được đầu tư đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, quản lý tòa nhà, điều hòa không khí, thông gió và các hạng mục kỹ thuật khác theo quy chuẩn hiện hành.

UBND TP Hà Nội cho biết việc triển khai dự án nhằm từng bước thay đổi định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn, từ chỗ tập trung chủ yếu vào nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.

Theo thành phố, nhà ở cho thuê sẽ là phân khúc được ưu tiên phát triển trong dài hạn, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của nhiều nhóm đối tượng như công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc bổ sung nguồn cung nhà ở cho thuê được kỳ vọng giúp nhiều người dân có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn với chi phí phù hợp, trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội liên tục tăng cao trong những năm gần đây.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.562 tỷ đồng . Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách thành phố, sử dụng nguồn thu từ các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Chủ trương phát triển nhà ở cho thuê được đẩy mạnh sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên xây dựng các dự án chung cư cho thuê tại đô thị lớn, khu công nghiệp và khu kinh tế, đồng thời nhấn mạnh nhà ở phải phục vụ nhu cầu ở thực thay vì trở thành công cụ đầu cơ.

Tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 25/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị thành phố sớm triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số dự án trọng điểm trước ngày 15/6.

Theo thông tin trước đó từ Sở Xây dựng Hà Nội, ngay trong tháng 6 này, thành phố dự kiến khởi công khoảng 6.000-7.000 căn nhà ở cho thuê tại 2-3 dự án chuyên biệt và 7 dự án nhà ở xã hội có tỷ lệ nhà cho thuê từ 5% đến 20%.

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 14.351 phòng, căn hộ cho thuê gồm nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên và nhà ở thuộc tài sản công.

Trong thời gian tới, các dự án nhà ở xã hội mới và các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phải dành tối thiểu 10% quỹ nhà cho thuê hoặc thuê mua theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Theo UBND TP Hà Nội, chính sách này sẽ góp phần gia tăng nguồn cung nhà cho thuê và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.