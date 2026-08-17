VN-Index chao đảo

Áp lực bán mạnh khiến chỉ số VN-Index có lúc giảm gần 13 điểm, nhưng lực cầu nhập cuộc trong phiên chiều giúp chỉ số chính vẫn giữ được mốc 1.727 điểm.

Các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng và hạn chế giải ngân khi VN-Index biến động mạnh. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 17/8. Ngay từ thời điểm mở cửa, chỉ số chính VN-Index đã liên tục trồi sụt mạnh quanh mốc tham chiếu khi lực cung và cầu giằng co quyết liệt.

Sau khoảng một giờ giao dịch, áp lực bán bất ngờ gia tăng trên diện rộng, kéo chỉ số lao dốc gần 13 điểm và lùi về sát mốc 1.715 điểm. Sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Đà rung lắc tiếp tục kéo dài đến đầu phiên chiều. Tuy nhiên, áp lực bán dần hạ nhiệt trong khi dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc tại một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ đó, VN-Index từng bước thu hẹp mức giảm.

Thanh khoản cũng cho thấy sự thận trọng rõ rệt của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt gần 15.000 tỷ đồng trong cả phiên, giảm gần 30% so với phiên cuối tuần trước. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng hạn chế giao dịch và tăng cường phòng thủ trong bối cảnh thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,62 điểm (-0,1%) xuống 1.727,46 điểm; HNX-Index giảm 1,35 điểm (-0,5%) xuống 278,64 điểm; UPCoM-Index đi ngược xu hướng khi tăng 1,01 điểm (+0,8%) lên 128,18 điểm.

Thị trường chung hôm nay vẫn nghiêng về phía tích cực với 339 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần), 904 mã giữ tham chiếu và 306 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Trong nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 19 mã tăng và 10 mã giảm, chỉ có VHM đứng giá tham chiếu. Nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu trụ, VN30-Index vẫn duy trì được sắc xanh và tăng nhẹ lên quanh mốc 1.877 điểm.

VN-Index được phe mua kéo trở lại sát mốc tham chiếu. Ảnh: TradingView.

Ở chiều gây sức ép lên VN-Index, VIC là một trong những cổ phiếu đáng chú ý khi giảm 1,2% hôm nay. Bên cạnh đó, LPB (-2,9%), VPB (-1,4%), VCB (-1,4%), ACB (-1,4%), DMX (-1,5%), TCB (-0,6%), HVN (-1,5%), BCM (-2,4%) và MBB (-0,5%) cũng tác động tiêu cực lên chỉ số chính. Diễn biến giảm tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã phần nào hạn chế khả năng phục hồi của chỉ số trong phiên chiều.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn trở thành điểm tựa giúp thị trường thu hẹp đà giảm. GAS nổi bật với mức tăng 4,1%, qua đó đóng góp đáng kể vào diễn biến của chỉ số.

Ngoài ra còn có STB (+2,6%), BSR (+2,6%), BVH (+5,4%), HDB (+1,5%), MWG (+1,5%), VNM (+1%), CRV (+5,8%), VRE (+1,9%) và VPL (+0,7%) đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Ở giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 600 tỷ đồng . Lực bán tập trung chủ yếu tại VIC (- 237 tỷ đồng ), VHM (- 106 tỷ đồng ), ACB (- 96 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn giải ngân vào một số cổ phiếu riêng lẻ, trong đó TCB (+ 59 tỷ đồng ), VNM (+ 45 tỷ đồng ), HDB (+ 29 tỷ đồng ).