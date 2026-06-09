Đề nghị TP.HCM khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị TP.HCM phấn đấu khởi công 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 và tiếp tục đẩy mạnh nguồn cung trong các quý tiếp theo.

TP.HCM vẫn còn thiếu hàng trăm nghìn căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong những năm tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát biểu tại hội nghị "Triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.HCM", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM đối với công tác phát triển nhà ở nói chung, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong thời gian qua.

Theo ông Sinh, dù thị trường nhà ở đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhu cầu nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm vẫn rất cao, nhất là đối với công nhân, người lao động và sinh viên.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá phù hợp còn hạn chế; nhiều lao động vẫn phải sống trong các khu nhà trọ tự phát, chưa đảm bảo điều kiện về chất lượng sống, an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Ông Sinh cho biết trên cơ sở Kết luận 64 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chỉ đạo của Chính phủ, phát triển nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn tới.

Đối với TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị thành phố sớm rà soát, đánh giá chính xác nhu cầu nhà ở cho thuê; bố trí quỹ đất phù hợp trong quy hoạch; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở địa phương nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường.

Đáng chú ý, ông Sinh cho biết theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng, các địa phương cần khẩn trương triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.

Theo đó, trong tháng 6 này, mỗi địa phương cần phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê. "Trong quý III và quý IV, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai, khởi công thêm nhiều dự án. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch để báo cáo Thủ tướng giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn từ nay đến năm 2030 gắn với chương trình phát triển nhà ở xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Ông Sinh cũng cho biết Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các quy định liên quan nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển nhà ở cho thuê. Những kiến nghị, đề xuất được nêu tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ nghiên cứu, hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đồng thời, TP.HCM cũng nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích nhà ở cho thuê nhằm tối ưu hóa nguồn lực hiện có.

Mục tiêu trên bước đầu nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cả khu vực nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân. Ngay tại hội nghị, các đơn vị đã ký cam kết triển khai tổng cộng gần 100.000 căn nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.HCM.

Trong khối nhà nước, Liên đoàn Lao động TP.HCM cam kết thực hiện 10.000 căn; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cam kết 10.000 căn; Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM (HOF) đề xuất và cam kết thực hiện 25.000 căn; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) cam kết triển khai 1.755 căn.

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn CT Group đăng ký số lượng lớn nhất với 20.000 căn, tiếp theo là Bcons với 10.000 căn. Tập đoàn Novaland cam kết thực hiện 6.000 căn, Kim Oanh Group 5.000 căn và Vingroup 4.500 căn.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát cam kết 3.150 căn; CTCP Đức Mạnh 2.000 căn; Công ty Nam Long ADC (thuộc Tập đoàn Nam Long) đăng ký 1.000 căn và Công ty Lê Thành 800 căn.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng số lượng đăng ký trên mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thực tế của thành phố. Theo các số liệu khảo sát, TP.HCM vẫn còn thiếu hàng trăm nghìn căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong những năm tới.

"Điều đó cho thấy nhu cầu của thị trường vẫn còn rất lớn và chúng ta cần tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Với những tín hiệu tích cực từ hội nghị hôm nay, tôi tin TP.HCM hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành, thậm chí hoàn thành sớm các mục tiêu phát triển nhà ở mà Trung ương giao", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.