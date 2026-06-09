Loạt 'ông lớn' đăng ký xây gần 100.000 căn nhà ở cho thuê tại TP.HCM

Loạt doanh nghiệp lớn như CT Group, Bcons, Novaland, Kim Oanh, Vingroup... vừa ký cam kết phát triển nhà cho thuê tại TP.HCM, góp phần giải bài toán nhà ở cho người lao động.

Gần 100.000 căn nhà ở cho thuê đã được các doanh nghiệp và đơn vị nhà nước cam kết triển khai tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu tại Hội nghị "Triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP.HCM" chiều 9/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố tổ chức hội nghị này nhằm hưởng ứng chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, đồng thời chuẩn bị các kiến nghị, đề xuất chính sách báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.

Theo ông Được, ban đầu chương trình chỉ được định hướng là một hội thảo chuyên đề nhằm tổng hợp ý kiến các bên liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp đã vượt ngoài kỳ vọng. Vì vậy, sự kiện được mở rộng thành hội nghị xúc tiến đầu tư với các nội dung ký kết, cam kết triển khai dự án cụ thể.

"Điều này cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với lĩnh vực nhà ở cho thuê", ông nói.

TP.HCM sắp có gần 100.000 căn nhà ở cho thuê

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng nhu cầu nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn tồn tại nghịch lý khi nhu cầu về nhà ở giá phù hợp rất lớn nhưng nguồn cung chưa đáp ứng được.

Ông Được nhìn nhận tại TP.HCM cũng như nhiều địa phương khác, cơ cấu nguồn cung vẫn nghiêng nhiều về phân khúc trung và cao cấp, trong khi nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Điều này dẫn đến tình trạng người có nhu cầu thực sự thì khó tiếp cận nhà ở, trong khi một bộ phận người sở hữu nhà lại không có nhu cầu sử dụng thực tế, khiến thị trường xuất hiện tình trạng đầu cơ và mất cân đối cung cầu.

Đây cũng là lý do thành phố đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực của người dân, nhất là người lao động và các nhóm thu nhập trung bình, thấp.

Một điểm đáng chú ý tại hội nghị là sự tham gia và cam kết đầu tư mạnh mẽ từ cả khu vực nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân. Tổng số lượng căn nhà ở cho thuê được các đơn vị đăng ký triển khai đạt gần 100.000 căn.

Trong khối nhà nước, Liên đoàn Lao động TP.HCM cam kết thực hiện 10.000 căn; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cam kết 10.000 căn; Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM (HOF) đề xuất và cam kết thực hiện 25.000 căn; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) cam kết triển khai 1.755 căn.

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn CT Group đăng ký số lượng lớn nhất với 20.000 căn, tiếp theo là Bcons với 10.000 căn. Tập đoàn Novaland cam kết thực hiện 6.000 căn, Kim Oanh Group 5.000 căn và Vingroup 4.500 căn.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát cam kết 3.150 căn; CTCP Đức Mạnh 2.000 căn; Công ty Nam Long ADC (thuộc Tập đoàn Nam Long) đăng ký 1.000 căn và Công ty Lê Thành 800 căn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Liên Phạm.

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Được cho rằng con số trên mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thực tế. Theo các số liệu khảo sát, TP.HCM vẫn còn thiếu hàng trăm nghìn căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong những năm tới.

"Điều đó cho thấy nhu cầu của thị trường vẫn còn rất lớn và chúng ta cần tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Với những tín hiệu tích cực từ hội nghị hôm nay, tôi tin TP.HCM hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành, thậm chí hoàn thành sớm các mục tiêu phát triển nhà ở mà Trung ương giao", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Tạo "luồng xanh" cho dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Về các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố cơ bản đồng tình và sẽ nghiên cứu triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đối với quỹ đất, TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các dự án thuộc lĩnh vực này. Ông đề nghị Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế ưu tiên, xây dựng "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Về nguồn vốn, thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các quỹ hỗ trợ hiện có, đồng thời nghiên cứu thêm các giải pháp tài chính phù hợp để giảm áp lực cho doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đối với quỹ đất do doanh nghiệp tự tạo lập, TP.HCM sẽ xem xét hỗ trợ về quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi phù hợp với định hướng phát triển chung nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp. Trong khi đó, với quỹ đất công, thành phố sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo, đề xuất Trung ương hoàn thiện cơ chế giao đất, lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án.

Riêng cơ chế xác định giá thuê, ông Nguyễn Văn Được cho rằng đây là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu hoàn toàn vận hành theo cơ chế thị trường, người lao động và công nhân có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở. Do đó, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phù hợp trên cơ sở thu nhập thực tế của người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người thuê.

Chủ tịch TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn, xác định rõ quy mô, vị trí và mức độ nhu cầu theo từng khu vực để làm cơ sở cho công tác quy hoạch và phát triển nguồn cung trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, ông Được đánh giá nhiều đề xuất của doanh nghiệp là xác đáng khi lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê có biên lợi nhuận không cao nhưng mang ý nghĩa an sinh lớn. TP sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, thuế, lãi suất tín dụng và các cơ chế hỗ trợ khác nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển phân khúc này.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất sớm ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm chất lượng sống, an toàn phòng cháy chữa cháy và điều kiện sinh hoạt cho người dân...