Hà Nội tìm nhà đầu tư làm khu đô thị hơn 20.000 tỷ sát đại lộ Thăng Long

TP Hà Nội vừa duyệt hồ sơ mời thầu dự án khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long, vốn khoảng 20.246 tỷ đồng.

Điểm đầu của Đại lộ Thăng Long nằm ở ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng. Ảnh: Thế Bằng.

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long. Dự án có tổng diện tích khoảng 75 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 20.246 tỷ đồng .

UBND phường Đại Mỗ được giao làm bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Thành phố lưu ý hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long nằm gần nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Theo quy hoạch được phê duyệt năm 2016, khu vực nghiên cứu rộng hơn 75 ha, quy mô dân số khoảng 10.000 người, được định hướng phát triển không gian đô thị gắn với hệ thống cây xanh, mặt nước, trong đó có hồ điều hòa và sông Nhuệ.

Về ranh giới, phía bắc dự án giáp đường gom Đại lộ Thăng Long, phía nam giáp sông Nhuệ, phía tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21,25 m. Phía đông giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ, ngành Trung ương và khu dân cư hiện hữu. Vị trí này cũng cách không xa hai khu đô thị của Vinhomes là Green Bay và Smart City.

Trong tổng diện tích dự án, nhóm đất ở được quy hoạch gần 14 ha với chiều cao công trình chủ yếu 4-5 tầng. Trong đó, đất nhà liền kề rộng hơn 5,33 ha, biệt thự song lập hơn 4,88 ha và biệt thự đơn lập gần 3,73 ha. Ngoài quỹ đất ở, dự án còn bố trí các công trình công cộng, trường học, cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng phục vụ khu đô thị.