Cổ đông lớn của Thaco sắp nhận chuyển giao Starbucks Việt Nam

DFI Retail Group, thành viên của Jardine Matheson - tập đoàn đang là cổ đông lớn tại Thaco, REE - sẽ tiếp nhận mảng kinh doanh Starbucks tại Việt Nam từ Maxim’s Caterers.

Một cửa hàng mới của Starbucks tại Việt Nam. Ảnh: Starbucks Vietnam.

Mới đây, DFI Retail Group và Hongkong Caterers thông báo đã thống nhất tái cơ cấu hoạt động tại liên doanh Maxim’s Caterers.

Theo đó, quyền sở hữu Coffee Concepts sẽ được Maxim’s chuyển giao cho DFI. Đây là đơn vị vận hành các cửa hàng Starbucks được cấp phép tại 7 thị trường châu Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Hong Kong, Macau (Trung Quốc), Singapore, Campuchia và Lào. Mạng lưới được chuyển giao hiện có hơn 1.100 cửa hàng Starbucks.

Trong khi đó, Hongkong Caterers sẽ trở thành cổ đông duy nhất của Maxim’s Caterers và tiếp tục vận hành hơn 1.000 nhà hàng, tiệm bánh tại 8 thị trường trong khu vực.

Quá trình tái cơ cấu dự kiến hoàn tất vào cuối quý I/2027, sau khi đáp ứng các điều kiện và thủ tục liên quan.

"Việc chuyển giao mảng kinh doanh nhượng quyền Starbucks sang DFI mở ra cơ hội lớn để tiếp tục mở rộng thương hiệu và mạng lưới quán cà phê Starbucks tại các thị trường tăng trưởng trọng điểm ở châu Á. DFI cam kết đầu tư và hợp tác cùng Starbucks nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhượng quyền cũng như gia tăng độ phủ của thương hiệu", thông báo nêu rõ.

Hai bên cho biết sau tái cấu trúc, các hoạt động vận hành thường nhật của mảng kinh doanh nhượng quyền Starbucks và Maxim’s Caterers sẽ không thay đổi. Đồng thời, Hongkong Caterers, DFI Retail Group và Jardine Matheson sẽ tiếp tục là các đối tác chiến lược trong những lĩnh vực như thu mua, chuỗi cung ứng, bất động sản, kỹ thuật số và chương trình khách hàng thân thiết.

DFI ước tính sau khi hoàn tất tái cấu trúc, mảng Starbucks sẽ đóng góp khoảng 600- 650 triệu USD doanh thu cho các công ty con của tập đoàn trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2027. Doanh thu cả năm 2028 được kỳ vọng đạt khoảng 900 triệu USD .

DFI Retail Group, trước đây được biết đến với tên Dairy Farm International, là một thành viên của Jardine Matheson. Tập đoàn này hiện sở hữu 26,7% vốn tại Thaco và 41,7% vốn ở REE. Ngoài ra, công ty còn nhượng quyền một số thương hiệu tại Việt Nam như Pizza Hut, Schindler hay Guardian.

Trong 6 tháng đầu năm, các khoản đầu tư tại Việt Nam mang về cho Jardine Matheson 43 triệu USD lợi nhuận, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.