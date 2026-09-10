Starbucks nói gì về việc không nhận tiền mặt tại cửa hàng?

Starbucks Việt Nam cho rằng doanh nghiệp chỉ lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với hoạt động kinh doanh, đồng tiền sử dụng trong giao dịch vẫn là Việt Nam Đồng.

Starbucks Việt Nam bắt đầu không nhận thanh toán tiền mặt tại một số cửa hàng từ cuối năm 2023, sau đó mở rộng ra nhiều điểm bán. Ảnh: Starbucks.

Chính sách không nhận tiền mặt tại Starbucks đang nhận được sự chú ý từ khách hàng. Một số người cho rằng tiền mặt vẫn là phương tiện thanh toán hợp pháp và doanh nghiệp không nên từ chối.

Phản hồi về vấn đề này, Starbucks Việt Nam cho biết Điều 23.3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cấm "từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành".

Doanh nghiệp cho rằng quy định này thường được áp dụng cho các trường hợp không chấp nhận thanh toán tiền lẻ, tiền xu, tiền cũ (mà vẫn đủ tiêu chuẩn lưu thông).

Dù vậy, luật không quy định doanh nghiệp phải chấp nhận một phương thức thanh toán cụ thể.

"Chúng tôi không từ chối đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành mà chỉ lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình", đại diện Starbucks Việt Nam cho biết.

Doanh nghiệp cho rằng hiện có nhiều phương thức để thực hiện một giao dịch, từ tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử đến bảo lãnh ngân hàng. Với Starbucks, phương thức được lựa chọn là chuyển khoản hoặc thông qua các ví điện tử tương tự.

Dù thanh toán bằng phương thức nào, đồng tiền sử dụng trong giao dịch vẫn là Việt Nam Đồng.

Starbucks cho biết chính sách này được công khai tại cửa hàng và quầy thanh toán. Nhân viên cũng thông báo với khách hàng về phương thức thanh toán trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Starbucks Việt Nam, lựa chọn thanh toán không tiền mặt xuất phát từ ba mục tiêu chính. Đầu tiên là minh bạch giao dịch. Doanh nghiệp mong muốn 100% giao dịch thu, chi tại các cửa hàng trên toàn quốc được ghi nhận qua hệ thống, từ đó minh bạch nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Starbucks cũng cho biết việc này phù hợp với xu hướng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đang được các cơ quan, tổ chức triển khai. Doanh nghiệp dẫn ví dụ các hoạt động như chuỗi sự kiện "Ting Ting Day" do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các đơn vị tổ chức hay mô hình "Tuyến phố không tiền mặt" được một số địa phương triển khai.

Bên cạnh đó, Starbucks muốn giảm các rủi ro liên quan đến việc lưu trữ và vận chuyển tiền mặt. Với hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, doanh nghiệp cho rằng hạn chế lượng tiền mặt tại điểm bán giúp giảm rủi ro an ninh, an toàn cho nhân viên trong quá trình bảo quản và vận chuyển tiền đến ngân hàng.

"Đối với trường hợp khách hàng không có phương thức thanh toán phù hợp, nhân viên tại cửa hàng vẫn cung cấp một số hỗ trợ để khách hàng hoàn tất giao dịch", đại diện Starbucks nói thêm.

Starbucks Việt Nam bắt đầu triển khai mô hình thanh toán không tiền mặt tại một số cửa hàng từ cuối năm 2023, sau đó mở rộng ra nhiều điểm bán. Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng, chuyển khoản, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán di động.