'Chiến trường' mới của Starbucks, Highlands Coffee

Sau khi hiện diện dày đặc ở các mặt bằng "đất vàng", các chuỗi cà phê Starbucks, Highlands Coffee tiếp tục "cuộc chiến" tại các công trình mang giá trị văn hóa, lịch sử.

Cửa hàng Starbucks ở khu du lịch Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Starbucks.

Khi đã "phủ sóng" ở những mặt bằng đắc địa, đắt đỏ bậc nhất tại khu vực trung tâm của các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, các chuỗi cà phê lớn đều đang có 1 đích đến mới. Đó là hiện diện tại các công trình mang giá trị văn hóa - nghệ thuật như bảo tàng, bưu điện, công trình kiến trúc di sản.

Nâng tầm thương hiệu

Cuối tháng 9, chuỗi cà phê lớn nhất thế giới Starbucks chính thức cho ra mắt Starbucks Fine Arts Museum nằm trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Trước đó, những cửa hàng tại Bưu điện Hà Nội hay khu du lịch Tràng An, Ninh Bình của chuỗi này cũng ghi dấu ấn nhờ vị trí mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử.

Ngọc An (24 tuổi, phường An Phú) cho biết đã đến check-in Starbucks Bưu điện Hà Nội trong chuyến du lịch Thủ đô hồi tháng 10.

"Starbucks ở TP.HCM cũng có nhưng việc uống cà phê trong bưu điện với kiến trúc Pháp cổ điển, ngay gần hồ Gươm cũng rất đáng để trải nghiệm", Ngọc An cho biết thêm.

Không kém cạnh, Highlands Coffee gần đây cũng khai trương cửa hàng mới tại Bảo tàng Lịch sử hay Bưu điện Chợ Lớn Okkio (TP.HCM). Thương hiệu Okkio cũng hòa cùng xu hướng với cửa hàng mới tại Bảo tàng Mỹ thuật (TP.HCM).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty tư vấn FnB Director & Học viện Horeca Business School, cho biết đây không phải là xu hướng nhất thời, mà là chiến lược tái định vị thương hiệu ở tầng cao hơn của các chuỗi F&B.

Cửa hàng Highlands Coffee tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Ảnh: H.L.

Ông Thanh cho biết thêm khi một thương hiệu đặt cửa hàng trong không gian giàu yếu tố văn hóa, giá trị thương hiệu xây dựng không chỉ dừng ở hoạt động bán lẻ.

Đó là cách tạo ra một biểu tượng thương hiệu, một điểm đến mang dấu ấn di sản, giúp doanh nghiệp định vị ở tầng cảm xúc, lịch sử và thẩm mỹ, vượt khỏi phạm vi tiêu dùng thông thường.

"Từ cửa hàng mang tính biểu tượng này, thương hiệu có thể nâng chuẩn thiết kế, trải nghiệm và chất lượng cho toàn hệ thống, đồng thời phát triển câu chuyện sâu sắc hơn rằng chúng tôi không chỉ bán cà phê mà mang đến trải nghiệm trong một không gian văn hóa", ông Thanh nói thêm.

Không chỉ củng cố định vị, theo chuyên gia, mô hình này còn mang lại hiệu ứng truyền thông tự nhiên. Những không gian gắn với văn hóa nghệ thuật thường dễ tạo điểm check-in, thu hút lượt nhắc trên mạng xã hội và tạo ra lượng truyền thông không trả phí.

Một cửa hàng đặt trong khu vực mang tính di sản thường có mức độ lan tỏa cao hơn nhiều so với các hình thức quảng cáo truyền thống.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Học viện Concepts (VCS), nhận định khi một thương hiệu xuất hiện trong không gian mang tính biểu tượng, cảm nhận của khách hàng về đẳng cấp thương hiệu sẽ được nâng lên đáng kể mà không cần tăng chi phí marketing.

Thách thức không nhỏ

Theo ông Bình, trong tương lai, nhiều thương hiệu Việt sẽ mong muốn tạo bản sắc riêng bằng việc hiện diện tại các công trình cổ, làng nghề, không gian nghệ thuật đương đại.

Dù vậy theo ông Thanh, mô hình đặt cửa hàng trong không gian di sản cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.

Cụ thể, chi phí thuê và cải tạo thường cao trong khi các quy định bảo tồn yêu cầu quá trình thi công và vận hành phải tuân thủ nghiêm ngặt. Việc bài trí, lựa chọn màu sắc hay lắp đặt biển hiệu đều bị giới hạn để không làm ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc.

Doanh nghiệp cũng phải vận hành tinh tế nhằm tránh “ô nhiễm thẩm mỹ” của không gian di sản. Vì vậy, một cửa hàng đẹp chưa chắc mang lại lợi nhuận tương xứng.

"Đây cần được xem như khoản đầu tư chiến lược cho thương hiệu, thay vì kỳ vọng vào doanh thu thuần tại điểm bán", chuyên gia nhấn mạnh.

Với các doanh nghiệp theo đuổi mô hình này, ông Thanh khuyến nghị không nên chạy đua cảm tính mà phải coi đây là dự án mang tính dài hạn.

Việc đánh giá cần dựa trên ba trụ cột là giá trị thương hiệu, giá trị tài chính và giá trị trải nghiệm. Nếu thiết kế, trải nghiệm dịch vụ hoặc bản sắc thương hiệu chưa đạt độ chín, doanh nghiệp không nên ép mình đặt mô hình vào không gian di sản.

Cả 2 chuyên gia đều dự báo thị trường sẽ bước vào giai đoạn phân tầng rõ rệt. Trong đó, nhóm mặt bằng biểu tượng sẽ có sự cạnh tranh hạn chế, quy trình tuyển chọn mặt bằng chặt chẽ hơn trong khi hóm mặt bằng thương mại truyền thống vẫn là xương sống doanh thu. Cuối cùng, nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mô hình nhóm ki-ốt nhỏ vì tính linh hoạt, phủ thị trường nhanh.