Chuỗi cà phê TP.HCM mở 6 cửa hàng tại Ấn Độ

Thương hiệu cà phê 24/7 Three O’Clock chính thức có mặt tại Ấn Độ với 6 cửa hàng được khai trương liên tục trong tháng 11 và tháng 12.

Thương hiệu cà phê Việt Nam sắp hiện diện tại các trung tâm thương mại sầm uất của Ấn Độ. Ảnh: Three O’Clock.

Thương hiệu cà phê Việt Nam Three O’Clock vừa thông báo đã chính thức có mặt tại Ấn Độ sau 11 tháng ký kết hợp đồng nhượng quyền quốc tế.

Đối tác nhận quyền khai thác - Công ty FranGlobal - đã khai trương đồng loạt 3 cửa hàng Three O’Clock và dự kiến mở thêm 3 cửa hàng khác trong tháng 11 và 12 tới như một cách tạo dấu ấn đặc biệt cho thương hiệu Việt Nam tại thị trường tỷ dân.

3 cửa hàng Three O’Clock tại Ấn Độ khai trương ngày 8/11 đặt tại 3 trung tâm thương mại sầm uất gồm Elan Epic Mall; AIPL Joy Central; AIPL Business Club. Đây là các dự án phức hợp, kết hợp văn phòng hạng A, bán lẻ với giải trí, ẩm thực; nằm ở các vị trí chiến lược tại Gurugram.

Ông Gaurav Marya, Chủ tịch Công ty FranGlobal, đại diện đối tác nhận quyền độc quyền thị trường Ấn Độ cho biết với khoảng 65% dân số dưới 35 tuổi, Ấn Độ là thị trường đầy tiềm năng cho các thương hiệu nhượng quyền quốc tế. Dù là thị trường truyền thống về trà, giới trẻ Ấn Độ đang ngày càng yêu chuộng văn hóa cà phê. Đó cũng là lý do vì sao FranGlobal quyết định mua nhượng quyền độc quyền thương hiệu cà phê Three O’Clock từ Việt Nam.

Ấn Độ là thị trường đầu tiên của khu vực tiểu lục địa Ấn Độ mà đối tác FranGlobal mở các cửa hàng sau hợp đồng nhượng quyền ký với Teatime vào đầu năm 2025.

Theo hợp đồng này, FranGlobal, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Ấn Độ và khu vực về kinh doanh nhượng quyền sẽ thực hiện phát triển các cửa hàng tại tiểu lục địa Ấn Độ gồm 4 thị trường: Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh với cam kết phát triển ít nhất 100 chi nhánh trong vòng 10 năm.

Tiểu lục địa Ấn Độ là một trong những khu vực thị trường đang phát triển rất tiềm năng với dân số hơn 1,9 tỷ người, trong đó có đến 50% dân số đang ở độ tuổi dưới 25.

Với 1,4 tỷ dân, Ấn Độ là thị trường lớn nhất của khu vực này và hiện cũng lớn thứ 5 trên thế giới theo giá trị GDP và lớn thứ 3 toàn cầu nếu tính GDP theo sức mua tương đương.

Mới đây, đại diện Công ty TNHH Teatime và đối tác, Công ty PT Tiga Waktu Rasa, cũng đã chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền để đưa chuỗi cà phê 24/7 Three O’Clock đến thị trường Jakarta, Indonesia.