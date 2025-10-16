Chuỗi cà phê 24/7 ở TP.HCM xuất ngoại đến Indonesia

Đây là hợp đồng nhượng quyền độc quyền quốc tế thứ 3 mà Teatime - chủ sở hữu chuỗi cà phê 24/7 Three O'Clock ký kết kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Three O'Clock đã ký kết tổng cộng 3 hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Ảnh: Three O'Clock.

Mới đây, đại diện Công ty TNHH Teatime và đối tác, Công ty PT Tiga Waktu Rasa, đã chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền để đưa chuỗi cà phê 24/7 Three O’Clock đến thị trường Jakarta, Indonesia.

Đây là hợp đồng nhượng quyền độc quyền quốc tế thứ 3 mà Teatime ký kết kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo kế hoạch, chi nhánh Three O’Clock đầu tiên tại Indonesia sẽ khai trương tại Kebayoran Baru, Nam Jakarta vào đầu tháng 12/2025, cũng hoạt động với mô hình 24/7.

Theo thỏa thuận hợp đồng, PT Tiga Waktu Rasa sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống các cửa hàng, vận hành chuỗi chi nhánh, triển khai các hoạt động marketing, vận hành chuỗi cung ứng tại thị trường Jakarta, Indonesia.

Three O’Clock có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về thương hiệu và huấn luyện cho đội ngũ PT Tiga Waktu Rasa trong thời gian khai trương những cửa hàng đầu tiên.

Đại diện Teatime ký hợp đồng nhượng quyền với đối tác Indonesia. Ảnh: Go Global.

Bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Mạng lưới Nhượng quyền và Cấp phép Việt Nam, Chủ tịch Go Global Holdings, đơn vị sở hữu chương trình tăng tốc nhượng quyền quốc tế Go Global Franchise Accelerator và cũng là nhà đầu tư vào Three O’Clock cho biết thương hiệu cà phê Việt Nam đã làm được một kỳ tích là ký kết 3 hợp đồng nhượng quyền Master Franchise quốc tế (gồm độc quyền cấp quốc gia và khu vực) trong vòng 8 tháng sau khi tham gia chương trình tăng tốc của Go Global.

Điều này cho thấy tiềm năng "xuất ngoại" lớn dành cho các thương hiệu vừa và nhỏ của Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 1, Teatime đã ký kết hợp đồng với Công ty FranGlobal để nhượng quyền độc quyền thương hiệu chuỗi cà phê Three O’Clock cho khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ gồm 4 quốc gia là Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh với cam kết phát triển ít nhất 100 chi nhánh trong vòng 5 năm.

Tiếp đó, vào giữa tháng 5, Teatime tiếp tục ký hợp đồng với Tập đoàn Al Madini Group Of Companies LLC để đưa chuỗi cà phê Việt Nam có mặt tại 6 nước trong khu vực GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh). Đối tác cam kết sẽ khai trương ít nhất 50 chi nhánh nhượng quyền mỗi thương hiệu trong vòng 5 năm đầu tiên.