Luckin Coffee tính đường trở lại Mỹ sau 5 năm bê bối gian lận

Sau khi vượt Starbucks để trở thành chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc, Luckin Coffee đang thúc đẩy kế hoạch tái niêm yết tại Mỹ sau 5 năm kể từ vụ gian lận doanh thu.

Luckin Coffee liên tục ra tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ từ bờ vực sụp đổ tài chính. Ảnh: Spencer Platt/Getty Images.

Tại một sự kiện doanh nhân mới đây ở thành phố Hạ Môn (Trung Quốc) - nơi Luckin Coffee đặt trụ sở - CEO kiêm đồng sáng lập Guo Jinyi cho biết công ty đang chuẩn bị tái niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ, theo CNBC.

Đây là tín hiệu mới sau vụ bê bối tài chính cách đây 5 năm, khi Luckin thừa nhận thổi phồng 310 triệu USD doanh thu năm 2019 tại Mỹ, khiến cổ phiếu lao dốc hơn 90% chỉ trong vài ngày và bị Nasdaq hủy niêm yết.

Ông Guo cho biết kế hoạch tái niêm yết đang được thúc đẩy với sự hỗ trợ từ chính quyền Hạ Môn. Nếu thành công, ông kỳ vọng đây sẽ là bước tiến giúp nâng cao hình ảnh của thành phố như một điểm đến thân thiện với doanh nghiệp và hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, vị CEO không nêu thời điểm hay tiến độ cụ thể. Trong phản hồi gửi CNBC, Luckin cho biết công ty tiếp tục cam kết với thị trường vốn Mỹ nhưng chưa xác định mốc thời gian để quay lại niêm yết chính thức. “Ưu tiên hiện tại của chúng tôi là thực thi chiến lược, củng cố hoạt động kinh doanh và nâng cao sức mạnh thương hiệu”, doanh nghiệp nêu rõ.

Trước đó, Luckin Coffee bị hủy niêm yết khỏi sàn Nasdaq vào tháng 6/2020 sau khi vụ gian lận doanh thu bị phanh phui. Sau 6 tháng, công ty đồng ý nộp 180 triệu USD để dàn xếp với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC). Guo Jinyi lên nắm vị trí CEO sau khi đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Charles Zhengyao Lu bị bãi nhiệm trong cuộc điều tra nội bộ.

Đến năm 2022, Luckin hoàn tất tái cấu trúc nợ và thoát khỏi thủ tục phá sản theo Chương 15 tại Mỹ. Cổ phiếu của doanh nghiệp hiện giao dịch trên thị trường OTC với mức định giá khoảng 10,9 tỷ USD . Để dễ hình dung, hoạt động của Starbucks tại Trung Quốc gần đây chỉ được định giá khoảng 4 tỷ USD (không bao gồm thương quyền và tài sản trí tuệ).

Từ bờ vực sụp đổ, Luckin Coffee đã có màn hồi sinh mạnh mẽ, vượt Starbucks để trở thành chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc vào năm 2023 nhờ chiến lược giá mềm và danh mục sản phẩm đa dạng. Hãng thậm chí đã “tấn công” sân nhà Starbucks khi mở 2 cửa hàng tại New York vào tháng 7.

Sự trở lại của Luckin có vai trò lớn từ quỹ đầu tư Centurium Capital - cổ đông lớn nhất. Centurium đã rót thêm vốn để công ty xử lý chi phí pháp lý và tiền phạt, đồng thời trực tiếp tham gia tái cấu trúc. Tháng 4 năm nay, nhà sáng lập Centurium, ông David Li, trở thành Chủ tịch Luckin, cho thấy tín hiệu doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến trình tái niêm yết tại Mỹ.

Tin đồn về việc trở lại Nasdaq xuất hiện từ năm 2022, nhưng Luckin nhiều lần phủ nhận. Trong cuộc gọi với nhà đầu tư tháng 10/2024, CEO Guo khẳng định công ty “chưa có kế hoạch cụ thể”. Theo quy định mới ban hành năm 2023, mọi doanh nghiệp Trung Quốc muốn niêm yết ở nước ngoài đều phải nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC). Hiện chưa rõ Luckin đã gửi hồ sơ hay chưa.

Nếu theo đuổi tái niêm yết, Luckin cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt từ phía Mỹ. Doanh nghiệp niêm yết phải được kiểm toán bởi đơn vị đăng ký và chịu giám sát của Hội đồng Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) tại đây.

Tháng 7 vừa qua, PCAOB đã thu hồi vĩnh viễn giấy phép của Centurion ZD CPA & Co. - đơn vị từng kiểm toán Luckin - sau khi cơ quan này phát hiện hãng kiểm toán không phát hiện rủi ro gian lận trong báo cáo năm 2021. Từ năm 2022, Luckin đã chuyển sang thuê BDO China Shu Lun Pan làm kiểm toán.

Trong quý II năm nay, Luckin báo cáo doanh thu tăng 47%, đạt 1,7 tỷ USD , với 26.206 cửa hàng trên toàn cầu tính đến cuối tháng 6.