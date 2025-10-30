Starbucks bán lại mảng kinh doanh tại Trung Quốc với 3 điều kiện

Chuỗi cà phê Mỹ đang tìm đối tác để chuyển nhượng một phần hoạt động tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ 2 của hãng, khi tốc độ tăng trưởng đang chậm lại và đối thủ nội địa mở rộng mạnh mẽ.

Starbucks đặt ra 3 yêu cầu khi tìm kiếm đối tác chuyển nhượng mảng kinh doanh tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Starbucks đang xem xét bán một phần vốn trong mảng kinh doanh tại Trung Quốc dù doanh thu từ thị trường này đã phục hồi sau giai đoạn giảm tốc, theo Nikkei.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư vừa qua, bà Catherine Park, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ cổ đông Starbucks, cho biết hãng đặt ra 3 điều kiện nhằm tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phù hợp.

Cụ thể, Starbucks yêu cầu đối tác phải sẵn sàng đầu tư một khoản vốn lớn; hãng vẫn sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần; và sẽ tiếp tục thu phí bản quyền định kỳ từ hoạt động kinh doanh sau này của đối tác.

Ông Brian Niccol, Giám đốc điều hành Starbucks nhấn mạnh thương hiệu không có ý định rút khỏi Trung Quốc mà đang tìm kiếm sự hợp tác để củng cố vị thế. Ông cho biết công ty đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư “chất lượng cao” nhìn thấy tiềm năng lớn của thương hiệu.

Theo Bloomberg, quỹ đầu tư tư nhân Boyu Capital của Trung Quốc được xem là ứng viên hàng đầu cho thương vụ này. Định giá hoạt động của Starbucks tại thị trường tỷ dân ước đạt hơn 4 tỷ USD .

Báo cáo quý IV theo niên độ tài chính năm 2025 (kết thúc ngày 28/9) của thương hiệu này ghi nhận doanh số cửa hàng hiện hữu của Starbucks tại Trung Quốc đã tăng 2% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 831,6 triệu USD , cao hơn 6% so với năm trước.

Kết quả này được coi là tín hiệu tích cực so với hoạt động tại Bắc Mỹ, nơi doanh số gần như đi ngang, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 3% ở các thị trường quốc tế khác.

Dù ghi nhận 2 quý tăng trưởng liên tiếp, giá trị trung bình mỗi đơn hàng tại Trung Quốc lại giảm 7%, cho thấy tâm lý tiêu dùng còn dè dặt.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch tái cấu trúc toàn cầu “Back to Starbucks”, chuỗi cà phê lớn nhất thế giới đã đóng 40 cửa hàng tại Trung Quốc chỉ trong quý vừa qua. Đây là một phần trong tổng số 107 cửa hàng bị đóng trên toàn cầu vì không đạt chuẩn lợi nhuận hoặc trải nghiệm khách hàng.

Ông Brian bày tỏ vui mừng khi thấy hoạt động tại Trung Quốc ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ tại đây trong việc duy trì sức hút ở một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh đó, bà Catherine cho biết mảng kinh doanh tại Trung Quốc đang vận hành linh hoạt, tận dụng tốt đà tăng trưởng của các sản phẩm latte chủ lực và dịch vụ giao hàng, đồng thời cải thiện lợi nhuận.

Tính đến cuối quý gần nhất, Mỹ và Trung Quốc chiếm 61% tổng số cửa hàng Starbucks toàn cầu, với 16.864 cửa hàng tại Mỹ và 8.011 cửa hàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đối thủ nội địa Luckin Coffee hiện đã mở rộng vượt xa Starbucks với hơn 26.000 cửa hàng trên khắp Trung Quốc tính đến tháng 6 năm nay.

Bên cạnh Trung Quốc, Starbucks ghi nhận doanh số tăng mạnh tại Nhật Bản, Anh và Mexico. Tuy vậy, hiệu quả tổng thể của tập đoàn vẫn suy giảm: lợi nhuận ròng quý IV giảm 85% xuống còn 133,1 triệu USD , lợi nhuận cả năm giảm một nửa còn 1,8 tỷ USD , trong khi biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống 9,4%, thấp hơn so với năm ngoái.

Nhìn nhận vấn đề này, bà Catherine cho rằng chi phí nguyên liệu và thuế nhập khẩu cao hơn, chủ yếu do chính sách thương mại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của hãng.

“Chúng tôi đang kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư và tối ưu hóa việc xây dựng cửa hàng mới nhằm cải thiện lợi nhuận”, vị này nói thêm.