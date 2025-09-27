Starbucks sắp đóng 500 cửa hàng

Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới sẽ đóng hàng trăm cửa hàng tại Bắc Mỹ và cắt giảm nhân sự hàng loạt, nhằm vực dậy doanh thu sau giai đoạn “bết bát” trên chính thị trường Bắc Mỹ.

Chiến dịch "Back to Starbucks" tiếp tục được triển khai bởi CEO đương nhiệm. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC và Reuters, Starbucks cho biết số cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành tại Mỹ và Canada sẽ giảm khoảng 1% trong năm tài chính 2025. Con số này tương đương gần 500 điểm bán theo ước tính của ngân hàng đầu tư TD Cowen. Phần lớn chi phí tái cấu trúc, khoảng 90% trong tổng số 1 tỷ USD , sẽ phát sinh tại Bắc Mỹ, gồm 150 triệu USD chi phí đền bù hợp đồng lao động và khoảng 850 triệu USD chi phí liên quan đến đóng cửa hàng trong năm nay.

Starbucks đang đối mặt với áp lực kép gồm doanh thu cửa hàng giảm liên tiếp và cạnh tranh gia tăng. Tại thị trường Mỹ, công ty ghi nhận 6 quý liên tiếp sụt giảm doanh thu trên mỗi cửa hàng, phần lớn do người tiêu dùng thận trọng hơn về giá cả và sự gia tăng khuyến mãi từ đối thủ. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Starbucks chọn hướng tập trung vào trải nghiệm tại điểm bán và tối ưu hóa hoạt động thay vì mở ồ ạt cửa hàng mới.

Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới cho biết mục tiêu của kế hoạch này là tập trung nguồn lực để nâng cấp quán và trải nghiệm của khách hàng thông qua các sáng kiến như tăng giờ làm cho các barista, rút ngắn thời gian phục vụ và nâng cấp không gian quán để khuyến khích khách lưu lại lâu hơn. Hãng cam kết nâng cấp hơn 1.000 địa điểm trong 12 tháng tới và tiếp tục chương trình tập huấn nhân viên Green Apron Service với khoản cam kết hỗ trợ 500 triệu USD tại các cửa hàng do công ty sở hữu trong vòng 1 năm nhằm cải thiện tiêu chuẩn phục vụ.

Ban lãnh đạo chuỗi cà phê nhấn mạnh đây là bước đi nhằm củng cố những hoạt động đang hiệu quả và tập trung nguồn lực để xây dựng một Starbucks tốt hơn và bền vững hơn.

“Tôi hy vọng Starbucks sẽ trở thành hình mẫu của việc phục vụ khách hàng trên thế giới, với tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm”, CEO Starbucks Brian Niccol nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.

Liên quan tới động thái đóng hàng loạt cửa hàng, Starbucks cho rằng một số cửa hàng không tạo ra không gian và trải nghiệm mà khách hàng mong đợi hoặc chưa có lộ trình cải thiện hiệu suất tài chính. Công ty dự tính kết thúc năm tài chính này với gần 18.300 cửa hàng tại Mỹ và Canada, bao gồm cả cửa hàng tự vận hành và cửa hàng nhượng quyền. Đồng thời, chỉ kỳ vọng bắt đầu mở rộng trở lại từ năm tài chính 2026 nếu hiệu suất được cải thiện.

Starbucks cũng thông báo sẽ tìm cách chuyển nhân viên từ các cửa hàng thuộc diện đóng cửa sang các cửa hàng lân cận nếu có thể và cung cấp gói hỗ trợ cho những người không được bố trí chỗ làm mới.

Tuy nhiên, quyết định này không được lòng các tổ chức công đoàn. Trong số các địa điểm bị ảnh hưởng có cửa hàng biểu tượng ở Seattle và một cửa hàng ở Chicago. Liên đoàn Starbucks Workers United, đại diện cho hơn 12.000 barista tại hơn 650 cửa hàng, chỉ trích kế hoạch này và cho biết sẽ thương lượng để bảo vệ quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng.

Đây là đợt cắt giảm nhân sự thứ 2 dưới thời CEO Brian Niccol, sau khi công ty đã cắt giảm khoảng 1.100 nhân viên trong năm trước đó.

Tuy nhiên, con đường tái cấu trúc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Niccol đã yêu cầu nhân viên văn phòng trở lại làm việc 4 ngày mỗi tuần và xây dựng đội điều hành mới gồm các vị trí chủ chốt. Bước chuyển này có nguy cơ đánh đổi nhân sự cốt lõi trong giai đoạn chuyển tiếp nếu không được quản lý khéo léo.

Sau thông tin cắt giảm kể trên, cổ phiếu Starbucks giảm nhẹ, dù vậy so với thời điểm Niccol nhậm chức CEO năm ngoái, giá cổ phiếu chuỗi cà phê này đã tăng khoảng 9%. Giới phân tích cảnh báo chi phí tái cấu trúc lớn sẽ gây sức ép lên lợi nhuận ngắn hạn. Dù vậy, nếu được triển khai hiệu quả khoản đầu tư này có thể mang lại lợi ích ở trung hạn.