Quỹ gần 13.000 tỷ USD sẽ mở tài khoản khi chứng khoán Việt nâng hạng

Quỹ đầu tư Vanguard chia sẻ kế hoạch đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp.

Đoàn công tác UBCKNN chụp ảnh lưu niệm với Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard. Ảnh: SSC.

Chiều 11/11, tại Melbourne (Australia), đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard - một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đang quản lý gần 13.000 tỷ USD . Cuộc trao đổi tập trung vào các cơ hội hợp tác, phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Vanguard đánh giá cao những nỗ lực cải cách, hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư của UBCKNN, đặc biệt là các chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế.

Phía Vanguard cũng chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp.

Đại diện quỹ nhấn mạnh quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định mới sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các nhà đầu tư toàn cầu có trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Buổi làm việc khẳng định quyết tâm của UBCKNN trong việc hiện đại hóa thị trường chứng khoán, nâng cao tính minh bạch, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư an toàn, chuyên nghiệp và bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã có buổi gặp và làm việc với ông Joseph Longo, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn công tác UBCKNN tại Australia trong thời gian 10-14/11 nhằm tham dự Hội nghị Thường niên 2025 của ASIC.

Tại buổi làm việc, ông Joseph Longo đã chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Chủ tịch ASIC đánh giá đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Joseph Longo, thời gian qua, ASIC đã luôn đồng hành cùng UBCKNN trong hoạt động cải cách, nâng cao năng lực trên thị trường chứng khoán. Từ tháng 8/2024, khi ASIC và UBCKNN ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác; bao gồm tổ chức chuỗi hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo về các chủ đề như tài chính bền vững, quản trị công ty, công tác thanh tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi gian lận thông qua mạng xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương ghi nhận và đánh giá những hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian vừa qua có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về các hoạt động hợp tác thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi, hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phát triển ngành quỹ và triển khai các sản phẩm mới; đồng thời tổ chức hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN cũng cho biết Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Bà đề nghị ASIC chia sẻ kinh nghiệm triển khai cũng như quản lý thị trường tài sản mã hóa tại Australia, đây sẽ là nguồn tài liệu quan trọng để UBCKNN tham khảo trong quá trình triển khai thị trường này tại Việt Nam.

Ông Joseph Longo cũng chia sẻ nhiều thông tin về hoạt quản lý tài sản mã hóa tại Australia và nhấn mạnh ASIC sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những lĩnh vực mà UBCKNN đề xuất.