Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công an cảnh báo ‘suất nội bộ’ nhà ở xã hội: Tiền mất, nhà không thấy

  • Thứ bảy, 21/2/2026 14:44 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Từ lời hứa “giữ chỗ chắc chắn trúng” đến hợp đồng tư vấn mập mờ, các đối tượng lừa đảo đang biến giấc mơ an cư thành nỗi ám ảnh tài chính. Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch nhà ở xã hội.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, một trong những chiêu trò phổ biến nhất của các đối tượng lừa đảo là hứa hẹn suất nội bộ, ngoại giao. Các môi giới thường quảng cáo rằng có thể giúp khách hàng mua được nhà ở xã hội mà không cần xét duyệt hoặc có suất ưu tiên.

Bên cạnh đó, nhiều môi giới sử dụng hình thức ký hợp đồng tư vấn pháp lý hoặc hợp đồng hỗ trợ hồ sơ để lách luật. Họ yêu cầu người mua đặt cọc giữ chỗ hoặc trả phí tư vấn đến vài trăm triệu đồng với lời hứa bảo đảm suất mua nhà hoặc bốc thăm trúng quyền mua.

Sau khi người dân có nhu cầu mua nộp tiền chênh, các đối tượng môi giới vẫn tiến hành làm và nộp hồ sơ như bình thường. Đến ngày bốc thăm, nếu người mua may mắn bốc trúng thì môi giới được hưởng tiền chênh, ngược lại nếu bốc không trúng thì môi giới sẽ chuyển trả lại người mua số tiền này. Có nhiều trường hợp, các đối tượng không thực hiện đúng cam kết, cũng không trả lại tiền cọc.

Ngoài ra, một số trường hợp khác, môi giới cam kết giao nhà nhanh chóng mà không cần xét duyệt. Quy trình xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội thường kéo dài 30-60 ngày và phải tuân theo các tiêu chí cụ thể về thu nhập, tình trạng nhà ở và hộ khẩu thường trú. Nếu có người tuyên bố có thể “chạy suất” trong thời gian ngắn mà không cần đáp ứng các điều kiện pháp lý, rất có thể đó là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

nha o xa hoi anh 1

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo lừa đảo mua nhà ở xã hội. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Để tránh bị lừa đảo khi mua nhà ở xã hội, người dân cần trang bị kiến thức pháp lý và thận trọng trong mọi giao dịch. Trước hết, cần xác minh tính pháp lý của dự án thông qua sở xây dựng để bảo đảm dự án đã được cấp phép hợp pháp. Người mua nên làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, không thông qua trung gian mập mờ và chỉ ký hợp đồng có công chứng rõ ràng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa có hợp đồng hợp pháp, đặc biệt nếu môi giới yêu cầu đặt cọc mà không có giấy tờ bảo đảm; đồng thời cần kiểm tra kỹ quy trình mua bán, bởi nhà ở xã hội không thể giao dịch tùy tiện hay “chạy suất” ngoài quy định.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng, bao gồm sở xây dựng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời. Trong trường hợp không may bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền lợi. Trước tiên, cần thu thập đầy đủ bằng chứng, bao gồm hợp đồng, biên lai chuyển tiền, tin nhắn và email trao đổi với môi giới để làm cơ sở khiếu nại hoặc tố cáo.

Tiếp đó, người mua có thể gửi đơn khiếu nại lên chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản hoặc sở xây dựng để yêu cầu giải quyết. Nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cần tố giác ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân.

'Chốt' thời điểm tăng tốc làm nhà ở xã hội

Để chuẩn bị nguồn nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn.

13:02 17/2/2026

Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ), có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ vào tháng 5/2026.

19:20 11/2/2026

Người đang thuê nhà được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Theo quy định mới, chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở xã hội (NƠXH) cho người đang thuê đủ điều kiện khi có nhu cầu mua trước thời hạn 10 năm. Trường hợp không bán cho người thuê, chủ đầu tư có thể bán lại cho Quỹ nhà ở quốc gia.

22:46 10/2/2026

https://tienphong.vn/cong-an-canh-bao-suat-noi-bo-nha-o-xa-hoi-tien-mat-nha-khong-thay-post1822018.tpo

Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong

nhà ở xã hội Bắc Ninh lừa đảo an cư cảnh giác

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý