Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

  • Thứ tư, 11/2/2026 19:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ), có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ vào tháng 5/2026.

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 4.900 m2, gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai hầm. Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300 m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua.

nha o xa hoi anh 1

Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ) nằm trên Quốc lộ 32, có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2.

Giá bán dự kiến 29 triệu/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2.

Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1/5 đến 15/5. Dự án có thể hoàn thành trong quý IV/2027.

Nếu được Sở Xây dựng duyệt đơn giá bán, khu nhà xã hội Tân Lập sẽ trở thành một trong những dự án nhà xã hội có giá bán cao top đầu Thủ đô dù nằm ở vùng ven Hà Nội.

Hiện tại, mức cao nhất thuộc về dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề có giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Tại dự án này, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến dự án trên vào cuối tháng 11/2025.

Được biết, từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng, thiết lập mặt bằng giá mới. Theo đó, nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) có giá 18,4 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa có giá 20,2 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội Uy Nỗ xã Đông Anh giá 20,6 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội Hạ Đình xã Thanh Liệt giá 25 triệu đồng/m2;…

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái. Năm cao điểm về số lượng nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ dồn vào năm 2027 với khoảng 20.000 căn.

Ninh Phan/Tiền Phong

nhà ở xã hội Hà Nội bán noxh nhà Tân Lập xã ô diên

