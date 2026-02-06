Vụ nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng: Khởi tố thêm 4 đối tượng

Liên quan vụ án xảy ra tại Dự án ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố thêm 4 đối tượng về các tội danh: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên trong hai năm 2024 và 2025.

Làm giả nội dung thông tin khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ: Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (viết tắt là Dự án) tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần TNG Land, địa chỉ: Xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội (gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng), đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh cấp giấy phép xây dựng số 04 ngày 6/3/2024, được khởi công từ ngày 14/3/2024.

Để tìm kiếm khách hàng, phân phối các sản phẩm của Dự án đến những người có đủ điều kiện, có nhu cầu mua nhà ở xã hội, ngày 19/4/2024, Công ty Cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng tư vấn phát triển dự án và phân phối sản phẩm Dự án với Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản Phúc Nguyên (Công ty Phúc Nguyên), địa chỉ số 51 Kim Mã, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Theo hợp đồng ký kết, Công ty Phúc Nguyên được hưởng 2% phí dịch vụ phân phối sản phẩm và tiền hoa hồng là 2,5% là giá trị bán căn hộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuấn (thứ hai từ trái sang).

Ngay sau khi ký hợp đồng, ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản Phúc Nguyên đã ký hợp đồng hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần bất động sản Kim Anh Invest (Công ty Kim Anh Invest) để cùng tư vấn phân phối sản phẩm đối với toàn bộ 395 căn hộ. Theo hợp đồng ký kết, Công ty Kim Anh Invest được hưởng 2% phí dịch vụ phân phối sản phẩm.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán 366/395 căn hộ với khách hàng (Công ty Kim Anh tư vấn thành công 232 căn hộ, Công ty Phúc Nguyên tư vấn thành công 134 căn, còn lại 29 căn chưa có khách hàng đăng ký mua).

Trong các hồ sơ bán nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên xét duyệt đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, có một số cộng tác viên môi giới bất động sản, khách hàng và doanh nghiệp xác nhận đã có hành vi làm giả nội dung giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, đối với cộng tác viên môi giới bất động sản của Công ty Phúc Nguyên và Công ty Kim Anh Invest đều là người đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về tư vấn bất động sản. Quá trình phân phối sản phẩm nhà ở xã hội, các cộng tác viên tư vấn đã câu kết với nhau để đạt chỉ tiêu, doanh số bán hàng và hưởng phần trăm phí dịch vụ phân phối sản phẩm.

Theo đó, các nhân viên này đã cùng nhau làm giả nội dung thông tin khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội, sau đó liên hệ với các doanh nghiệp quen biết từ trước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận để xin các giấy xác nhận trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội gồm: Giấy xác nhận về đối tượng, Giấy xác nhận về điều kiện thu nhập và Đơn xin xác nhận mức lương để thực hiện hành vi trái pháp luật, đánh lừa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt là Sở xây dựng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách của Nhà nước, quyền lợi của đối tượng được hưởng chính sách, gây dư luận xấu trong nhân dân và ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương.

Làm giả giấy xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập để người thân mua 8 căn hộ

Đối với các đối tượng đầu cơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ 2 bị can là Nguyễn Văn Thuấn (SN 1969), trú xã Gia Lâm, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH cây xanh và đô thị Sông Hồng (thôn Đường Cố, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và P.T.D, Giám đốc Công ty TNHH du lịch vận tải Khang Ngọc (địa chỉ: xóm 2, Quỳnh Khê, xã Phú Thái, TP Hải Phòng).

Các đối tượng này đã lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ những người có thu nhập thấp đối với chế độ ưu đãi và cơ chế đặc thù. Thuấn và D là chủ mưu đã trực tiếp làm giả nội dung các Giấy xác nhận về đối tượng, Giấy xác nhận về điều kiện thu nhập và Đơn xin xác nhận mức lương cho người thân để đứng tên đăng ký mua 8 căn hộ nhà ở xã hội với mục đích đầu cơ, trục lợi.

Đối với các doanh nghiệp câu kết với cộng tác viên môi giới bất động sản làm giả tài liệu cho khách hàng để đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội, Cơ quan CSĐT đã làm rõ được V.N.V.D, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Big Start Land, xã Thanh Trì, TP Hà Nội, đã có hành vi làm giả 15 giấy xác nhận cho khách hàng đăng ký mua 5 căn hộ nhà ở xã hội cho cộng tác viên N.T.H.N.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt đối tượng Phạm Thị Hồng Gấm và Hoàng Văn Hưng.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Thị Hồng Gấm, trú phường Khương Đình, TP Hà Nội; Hoàng Văn Hưng, trú xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Thuấn về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ngày 26/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.A (SN 1996, trú phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, nhân viên tư vấn bất động sản Công ty Kim Anh Invest); N.T.H.N (SN 1986, trú phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, nhân viên tư vấn bất động sản Công ty Phúc Nguyên); P.T.D (SN 1986, trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, kinh doanh tự do) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; đồng thời khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.N.V.D (SN 1991, trú xã Thanh Trì, TP Hà Nội, kinh doanh tự do) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.