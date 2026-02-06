Công an Gia Lai sẽ công bố chi tiết bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng

Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thư mời họp báo cung cấp thông tin bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú xảy ra hôm 19/1.

Theo đó, buổi họp báo do Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, sẽ được tổ chức từ 9h ngày 6/2 tại Công an tỉnh Gia Lai (số 276A Trần Phú, phường Diên Hồng).

Liên quan đến vụ việc, tối cùng ngày, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 19/1. "Vào sáng 6/2, Công an tỉnh sẽ công bố thông tin chi tiết về vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm này", Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.

Hình ảnh 2 đối tượng được camera an ninh ghi lại trên đường bỏ trốn.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 19/1, tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cướp ngân hàng rất táo tợn.

Vào thời điểm trên, có hai thanh niên đi xe máy, mặc đồ xe ôm công nghệ màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đi vào phòng giao dịch. Lúc này, tại phòng giao dịch có khá nhiều khách hàng và nhân viên đang giao dịch bên trong với nhiều tiền mặt trên các quầy.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm nơi chôn dấu chiếc xe máy gây án trong vụ cướp ngân hàng.

Khi vào được bên trong, 2 thanh niên này dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và những người có mặt bên trong, đe dọa buộc giao tiền. Một số nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy ra bên ngoài. Sau khi thu gom được một số tiền mặt trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng từ các quầy giao dịch cho vào túi đã chuẩn bị sẵn, cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định nghi phạm gây án là nam giới, 18-40 tuổi, một người cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam, một người cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.

Tấm ván đậy chiếc hố giấu xe được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá.

Sau thời điểm xảy ra vụ việc vài ngày, Công an đã xác định được vị trí chôn giấu xe máy 77G1-313.12 tại một mương cạn ở khu công nghiệp Diên Phú, cách nơi xảy ra vụ cướp khoảng 5 km. Hố chôn dài 2 m, sâu 1,15 m, miệng hố được che đậy bằng tấm ván ghép từ 9 miếng gỗ thông ba lá, phía trên tấm gỗ phủ một chiếu nhựa và lớp lá cây để ngụy trang.

Công an tỉnh Gia Lai đã phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng, từ nguồn chiếc xe máy; trang phục áo, mũ Grab; nguồn gốc tấm gỗ thông ba lá.