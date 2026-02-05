Một dự án nhà ở trung tâm TP.HCM vừa mở bán giá dưới 22 triệu/m2

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở phường Diên Hồng (quận 10 cũ) vừa chính thức thông báo mở bán và tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ, với giá dự kiến từ 21,7 triệu đồng/m2.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay. Ảnh: Tienphong.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ). Dự án do CTCP Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án được thi công trong 15 tháng kể từ ngày 10/2/2025. Chủ đầu tư dự kiến hoàn tất công trình, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 8 năm nay.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 1,5 ha, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng và mái che thang, với 1 tầng hầm liên thông. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 1.025 căn, trong đó có 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê.

Cụ thể, các căn hộ bán nhà ở xã hội tập trung tại khối A1, A2 và một phần khối B2, với diện tích dự kiến từ khoảng 35 m2 đến 77 m2. Các căn hộ cho thuê có diện tích từ 35 m2 đến 73 m2.

Theo thông tin từ CTCP Đức Mạnh, giá bán căn hộ tại dự án do chủ đầu tư xây dựng và được đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra. Trước khi điều chỉnh hệ số theo vị trí, giá bán dự kiến khoảng 21,7 triệu đồng/m2.

Việc mở bán được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một bán 377 căn hộ, giai đoạn hai bán 378 căn hộ.

Về đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư cho biết các trường hợp thuộc khoản 1 đến khoản 10 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 được xem xét theo quy định.

Hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thực hiện theo Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 05/2024 của Bộ Xây dựng; Nghị định số 261/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024; Thông tư số 32/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2024.

Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua website của chủ đầu tư tại địa chỉ https://ducmanhgroup.com, đồng thời nộp hồ sơ bản cứng để đối chiếu sau khi hồ sơ online được chấp thuận tại địa chỉ 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang nhận được sự quan tâm lớn của người mua nhà nhờ vị trí trung tâm TP.HCM, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành.

Dự án được đầu tư hệ thống tiện ích, hạ tầng đồng bộ như sân vui chơi, bể bơi, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng, y tế và hệ thống giao thông nội bộ kết nối với hạ tầng khu vực.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý chủ đầu tư phải thực hiện công khai đầy đủ thông tin theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng khi dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê và giá bán, giá cho thuê được xác định đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Liên Phạm

nhà ở xã hội TP.HCM Lý Thường Kiệt Sở Xây dựng TP.HCM giá nhà

