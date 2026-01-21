'Vua tôn' Hoa Sen đi làm nhà ở xã hội

Sau nhiều năm tập trung vào làm thép, "vua tôn" Hoa Sen đang tái xuất lĩnh vực bất động sản với trọng tâm là nhà ở xã hội.

Sau giai đoạn tập trung cho ngành thép và vật liệu xây dựng, Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) của Chủ tịch Lê Phước Vũ đang cho thấy bước dịch chuyển chiến lược khi quay trở lại lĩnh vực bất động sản. Không còn tiếp cận theo hướng dàn trải như trước, lần trở lại này của Hoa Sen tập trung vào mảng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và đầu tư các khu đất có vị trí gắn với hạ tầng trọng điểm.

Tái xuất mảng bất động sản bằng nhà ở xã hội

Theo định hướng vừa được công bố, "vua tôn" Hoa Sen đặt mục tiêu tham gia phát triển khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động tại TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố.

Ông Lê Phước Vũ cho biết nguồn cảm hứng và động lực tham gia làm nhà ở xã hội lần này là từ việc Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang mời ông chung tay cùng chính quyền TP.HCM chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Vốn dĩ thông tin Hoa Sen tham gia mảng nhà ở xã hội không mới. Từ giữa năm ngoái, doanh nghiệp này đã đăng ký thực hiện 2 dự án ở Đồng Nai, trong đó một dự án có quy mô 478 căn hộ tại TP Biên Hòa (cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và một dự án 1.800 căn hộ tại huyện Nhơn Trạch (cũ), với vốn đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng . Đề xuất của doanh nghiệp được đưa ra trong bối cảnh cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội đang dần thông thoáng hơn, mức lợi nhuận cho các chủ đầu tư tham gia mảng nhà ở này cũng được nới từ 10% lên 13%.

Dẫu vậy, việc doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ tham gia vào loại hình nhà ở này vẫn gây chú ý. Bởi trước đó, trong giai đoạn 2009-2016, Hoa Sen đã từng lấn sân mảng địa ốc với một loạt dự án thương mại, dịch vụ, tuy nhiên sau đó các dự án đều không để lại dấu ấn lớn, thậm chí đa số không thành công. Ở lần trở lại này, phân khúc được chọn có tính ổn định cao hơn về cầu, ít phụ thuộc vào chu kỳ đầu cơ và nhận được nhiều cơ chế hỗ trợ về pháp lý, tín dụng.

Theo Nghị quyết số 7/2026 của Chính phủ, TP.HCM cần hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Vừa qua, Chủ tịch Hoa Sen chia sẻ: "Làm nhà ở xã hội lợi nhuận không cao nhưng trách nhiệm lớn. Nếu làm điều gì bằng tấm lòng, bằng cái tâm trong sáng sẽ nhận được sự đồng lòng của xã hội. Con người ai cũng tham cả, nhưng cố gắng bớt tham và nên biết cho người khác, biết sống với một chút tử tế, tất cả chúng ta đồng lòng để đóng góp cho thành phố, cán bộ công nhân viên chức của TP.HCM có một căn nhà từ tế".

"Vua tôn" Hoa Sen có gì

Bên cạnh nhà ở xã hội, tập đoàn được mệnh danh là "vua tôn" cũng cho thấy ý định mở rộng phát triển các dự án thương mại và mô hình khu đô thị. Cuối năm 2023, doanh nghiệp thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng , hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại Khu đô thị Sala (TP.HCM). Theo định hướng, công ty này thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000- 3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho tập đoàn, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp.

Đến ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Lê Phước Vũ tiếp tục nhắc đến tham vọng làm khu đô thị 600-700 ha. Vị đại gia khẳng định không "dại" như các tập đoàn bất động sản khi pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân và không giao nhà. Lúc này, ông nói đến vị trí quanh sân bay Long Thành (Đồng Nai) có nhiều lợi thế và nhắm đến.

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ cũng từng khẳng định doanh nghiệp đủ năng lực và thế mạnh để làm một dự án bất động sản quy mô lớn. Các lợi thế của Hoa Sen mà vị chủ tịch chỉ ra là nguồn vốn, khả năng tiếp cận tín dụng, vật liệu xây dựng và nội thất.

Báo cáo tài chính quý III niên độ 2024-2025 (từ 1/4 đến 30/6/2025) của Hoa Sen cũng hé lộ tập đoàn đã chi tổng cộng 900 tỷ đồng cho một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất lớn tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập là xã Long An, huyện Long Thành), được ký kết ngày 12/6/2024. Số tiền này được hạch toán ở khoản trả trước dài hạn cho người bán. Ngoài ra, khoản phải thu dài hạn khác liên quan tiền tạm ứng để mua đất cũng tăng lên 543 tỷ đồng .

Về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, tại cuối niên độ 2024-2025, tổng nợ vay của Hoa Sen là trên 4.400 tỷ đồng , giảm 18% so với đầu niên độ. Từ đó, hệ số nợ vay ngân hàng/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,49 lần của niên độ trước về còn 0,39 lần.

Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện rõ nét, tăng từ mức 10,86% của niên độ trước lên mức 12,37%, giúp lợi nhuận gộp tăng 6% so với cùng kỳ.

Nhờ vậy, kết thúc niên độ 2024-2025, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 36.538 tỷ đồng , hoàn thành 96% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 735 tỷ đồng , tăng 43% so với cùng kỳ và vượt 47% mục tiêu.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp tôn thép không hoàn toàn dễ dàng. Bản thân Chủ tịch Lê Phước Vũ cũng từng khẳng định tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 rằng: "Ngành tôn thép giỏi lắm chỉ đi ngang, xu thế chung là đi xuống".

Ông Vũ cho hay trong 10 năm qua, Hoa Sen tăng trưởng liên tục nhờ xuất khẩu (khoảng 60%), trong khi hiện tại, xu hướng bảo hộ toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Ông dự đoán hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ trở nên khó khăn.

Một chuyên gia phân tích với Tri Thức - Znews: "Hoa Sen có năng lực về tài chính và các yếu tố khác như Chủ tịch Lê Phước Vũ nói, tuy nhiên bất động sản không còn là mảng phù hợp với mọi tay ngang".

Theo vị này, thị trường địa ốc đang chứng kiến cuộc đua, cuộc thanh lọc chưa từng thấy, ngoài những tên tuổi lớn trong nước còn có các doanh nghiệp FDI tên tuổi đang mở rộng thị trường. Hiện tại, theo ông, kể cả những doanh nghiệp chuyên nghiệp, quy mô lớn, giàu kinh nghiệm cũng khó cạnh tranh.

Bởi vậy, ông cho rằng khởi đầu bằng các dự án nhà ở xã hội bằng cách liên danh với các công ty đã có kinh nghiệm là bước đi hợp lý của Hoa Sen, bởi đây là loại hình ở thực, nhu cầu lớn và đang được tạo điều kiện để phát triển.