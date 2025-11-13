Hoa Sen lập công ty nghìn tỷ nắm vốn chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng

Hoa Sen Group đã thông qua Nghị quyết thành lập CTCP Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó tập đoàn nắm 99% cổ phần.

HĐQT Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua nghị quyết thành lập Cong ty Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Ảnh: HSG.

Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) mới đây đã thông qua nghị quyết về việc triển khai góp vốn thành lập CTCP Hoa Sen Home.

Trong đó, Hoa Sen Home có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , do Hoa Sen Group nắm 99% cổ phần, tương đương 990 tỷ. Số vốn này sẽ được chia thành 100 triệu cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, địa chỉ trụ sở chính công ty dự kiến được đặt tại tầng 3, Khối đế thương mại - Khu chung cư phức hợp lô M2 (Sarimi) - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính của Hoa Sen Home dự kiến là bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

HĐQT Hoa Sen đồng ý cử ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại thời điểm thành lập, cũng như các lần góp thêm vốn tiếp theo để tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Home (nếu có).

Ra mắt từ năm 2021, chuỗi Hoa Sen Home đến cuối tháng 3 đã phát triển lên 120 cửa hàng trên toàn quốc.

Năm 2025, thương hiệu dự kiến mở mới 20 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 140 điểm. Trong giai đoạn 2026-2030, công ty có kế hoạch mở thêm 25-35 cửa hàng mỗi năm, đặt mục tiêu 300 cửa hàng vào năm 2030.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu của hệ thống Hoa Sen Home năm 2024 đạt 13.300 tỷ đồng ; mục tiêu năm 2025 là 15.000 tỷ đồng , và đến năm 2030 kỳ vọng chạm mốc 33.000 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD ).

Tập đoàn cũng kỳ vọng đạt tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) giai đoạn 2024-2030 là 16,3%/năm, riêng nhóm sản phẩm mang thương hiệu Hoa Sen Home đạt CAGR lên tới 50%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, ông Lê Phước Vũ nhấn mạnh đây là "nỗ lực cuối cùng" của ông trước khi rút khỏi tập đoàn, đồng thời Hoa Sen Home sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Năm 2020, thời điểm bắt đầu triển khai ý tưởng, ông Vũ từng vấp phải nhiều hoài nghi và phản đối từ cổ đông vì cho rằng mô hình khó khả thi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hoa Sen cho rằng chính vì khó nên nếu thành công, Hoa Sen Home sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường vật liệu xây dựng và nội thất.

Ông cũng tiết lộ từng nhận được đề nghị hợp tác đầu tư từ một thương hiệu lớn của Thái Lan, nhưng đã từ chối vì tin tưởng vào chiến lược mở rộng của tập đoàn.

Theo ông Vũ, đây là thời điểm thích hợp để Hoa Sen chuyển dịch chiến lược từ một nhà sản xuất sang mô hình phân phối.