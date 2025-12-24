Cơn sốt Labubu hạ nhiệt, ông chủ Pop Mart mất hơn 10 tỷ USD

Sau khi cơn sốt Labubu hạ nhiệt, khối tài sản của CEO Pop Mart Wang Ning đã "bốc hơi" hơn 10 tỷ USD chỉ trong vài tháng.

CEO Pop Mart Wang Ning mất hơn 11 tỷ USD chỉ trong vài tháng do cơn sốt Labubu hạ nhiệt. Ảnh: SCMP.

Tờ Forbes cho biết vào tháng 8, cơn sốt Labubu trên toàn cầu đã giúp "ông trùm đồ chơi" Trung Quốc Wang Ning giàu có hơn cả tỷ phú Jack Ma.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tỷ phú 38 tuổi này đã chứng kiến 11,3 tỷ USD "bốc hơi" khỏi khối tài sản từng cán mốc 27,5 tỷ USD , giữa những lo ngại rằng Labubu có thể chỉ là một trào lưu nhất thời, theo Forbes.

Hiện tại, theo danh sách tỷ phú của Forbes, CEO Pop Mart vẫn sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 16,2 tỷ USD , chủ yếu đến từ cổ phần tại hãng đồ chơi.

Cổ phiếu Pop Mart đã giảm khoảng 40% so với đỉnh tháng 8, xuống quanh 200 HKD (tương đương gần 26 USD ).

Ông Jeff Zhang, nhà phân tích cổ phiếu tại Morningstar có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc), cho biết năm 2026 có thể mang đến nhiều thách thức đáng kể cho Pop Mart. Doanh thu của công ty có thể chỉ tăng khoảng 30%, so với mức ước tính 200% trong năm 2025.

Một trong các nguyên nhân là nền so sánh cao của năm 2025. Ông Zhang cũng chỉ ra nhu cầu suy yếu tại khu vực Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng chậm lại ở các thị trường nước ngoài khi giá Labubu giảm trên thị trường thứ cấp khiến công ty gặp khó khăn.

Chẳng hạn, trên nền tảng Dewu của Trung Quốc, giá giao dịch của dòng Labubu mới nhất, series 4.0, gồm 28 mẫu thú bông cỡ nhỏ với nhiều màu sắc, đã giảm 30% xuống còn khoảng 115 nhân dân tệ (tương đương hơn 16 USD ) kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 8.

Dù giá bán lại vẫn cao hơn mức niêm yết chính thức là 79 nhân dân tệ, một số nhà sưu tập cũng đã rút lui vì họ từng kỳ vọng kiếm được lợi nhuận cao hơn từ việc bán lại các mẫu Labubu.

Đại diện Pop Mart từ chối bình luận về giá cổ phiếu, nhưng nhấn mạnh vào nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Trong nửa đầu năm, Pop Mart báo cáo doanh thu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 13,9 tỷ nhân dân tệ (gần 2 tỷ USD ), trong khi lợi nhuận tăng gấp 5 lần lên 4,6 tỷ nhân dân tệ ( 654 triệu USD ). CEO Wang từng dự đoán Pop Mart có thể "dễ dàng" đạt doanh thu 30 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.

Ông Mark Tanner, Giám đốc điều hành tại Thượng Hải của công ty nghiên cứu thị trường China Skinny, nhận định một phần nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến chậm lại trong năm tới đến từ chiến lược của Pop Mart.

Công ty đang gia tăng nguồn cung đồ chơi, bởi họ muốn trở thành một thương hiệu giải trí mang tầm Disney và có thể không muốn tiếp tục giữ chân người tiêu dùng chỉ bằng chiến lược "tạo khan hiếm".

Món đồ chơi "túi mù" Labubu đã từng khiến người hâm mộ trên thế giới xếp hàng dài, thậm chí tranh giành nhau để sở hữu bởi số lượng có hạn.

Bà Sammi Xu, nhà phân tích cổ phiếu tại Deutsche Bank ở Hong Kong, cũng đồng ý rằng Pop Mart đang tăng mạnh sản lượng. Theo một báo cáo nghiên cứu của Deutsche công bố vào tháng 12, công ty đồ chơi đang sản xuất khoảng 50 triệu sản phẩm mỗi tháng, tăng từ mức 10 triệu hồi đầu năm.

Trong khi đó, người tiêu dùng không còn vội vàng mua Labubu. "Điều này thể hiện qua lượng khách đến cửa hàng giảm và việc thiếu vắng cảnh xếp hàng tại các cửa hàng ở nước ngoài, ngoại trừ các cửa hàng mới khai trương hoặc một số thành phố lớn", bà Sammi Xu nói thêm.

Ông Kenny Ng, chiến lược gia chứng khoán tại Everbright Securities International ở Hong Kong, cho rằng yếu tố then chốt để giá cổ phiếu phục hồi nằm ở việc công ty có thể duy trì sức hút của Labubu trong tương lai hay tạo ra một tài sản trí tuệ (IP) "siêu sao" mới không.

Trong khi đó, ông Ke Yan, Trưởng bộ phận nghiên cứu của DZT Research tại Singapore, nhận định Pop Mart đang bước vào một giai đoạn "khoảng trống IP", khi các dòng sản phẩm khác như Skullpanda hay Twinkle Twinkle chưa cho thấy mức độ phổ biến tương đương. Ông tin rằng giá cổ phiếu Pop Mart có thể giảm xuống 100 HKD vào năm tới.

Chuyên gia Zhang của Morningstar cho rằng việc hợp tác sản xuất phim với Sony sẽ là bước đi tự nhiên để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Labubu. Ông cũng dự đoán Pop Mart sẽ tham khảo mô hình của các đối thủ lâu đời như Disney và Sanrio để đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác, bao gồm giải trí và các sản phẩm liên quan đến truyền thông.