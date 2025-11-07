Cổ phiếu Pop Mart lao dốc sau màn 'vạ miệng' của nhân viên

Sau sự cố "vạ miệng" của nhân viên trong một buổi livestream gần đây, cổ phiếu của Pop Mart đã giảm mạnh và hãng cũng phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của công chúng về vấn đề giá cả.

Cổ phiếu Pop Mart giảm 5,5% ngay sau sự cố diễn ra trên sóng livestream của hãng. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu của Pop Mart, nhà sản xuất dòng đồ chơi Labubu đình đám, đã giảm hơn 5,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 5, trong phiên giao dịch ngày 7/11, theo Bloomberg.

Tờ The Cover cho biết đà giảm cổ phiếu của "ông chủ Labubu" bắt nguồn từ đoạn video clip được lan truyền mạnh mẽ, với nội dung một nhân viên của Pop Mart đã đặt câu hỏi về giá trị của một sản phẩm hộp mù (blindbox) trong buổi livestream hôm 6/11.

Người này ngụ ý mức giá 79 tệ (tương đương 11 USD ) dường như không phù hợp với mẫu dây treo điện thoại dạng blindbox. Đây cũng là con số mà nhiều người cho rằng cao hơn đáng kể so với các đợt phát hành trước.

Thậm chí, một số khách hàng cáo buộc Pop Mart cố tình đẩy giá hoặc đưa ra thông tin mập mờ về số lượng hàng.

Cộng đồng mạng còn chỉ trích công ty trục lợi trên sự trung thành của người hâm mộ, biến đồ chơi nghệ thuật thành hàng xa xỉ, đồng thời "đang quay lưng" với nhóm khách hàng trẻ ban đầu để hướng đến nhóm người tiêu dùng giàu có hơn.

Trên các nền tảng Xiaohongshu và Weibo, nhiều người dùng bày tỏ bất mãn với mức giá của công ty. Một bình luận cho rằng chuỗi móc khóa nhựa trên "chỉ đáng giá chưa đến 2 tệ", nhưng chính sự săn đón nồng nhiệt của giới trẻ đã đẩy giá sản phẩm lên cao.

Trong khi đó, một người khác lại bình luận nhân viên trong clip chỉ nói sự thật và các sản phẩm của Pop Mart "thực sự đắt đỏ".

Các hashtag liên quan đến vụ việc đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên Weibo, với hàng nghìn bình luận yêu cầu công ty xin lỗi. Trước làn sóng phẫn nộ gay gắt, công ty thông báo đang tiến hành điều tra vụ việc, tuy nhiên phản ứng này không đủ để trấn an tâm lý các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, tranh cãi trên xảy ra trong bối cảnh giá bán lại của dòng Labubu đang hạ nhiệt. Theo dữ liệu từ Qiandao, một nền tảng mua bán đồ sưu tầm, tính đến sáng 7/11, giá trung bình của một hộp gồm 14 mẫu Labubu mini đã giảm khoảng 16% chỉ trong một tháng. Bên cạnh đó, các mẫu Labubu cỡ lớn cũng ghi nhận giảm trong cùng kỳ.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, sự giảm giá các sản phẩm Pop Mart trên thị trường thứ cấp có thể liên quan đến việc hãng gia tăng nguồn cung và đẩy mạnh thương mại hóa. Họ cho biết dữ liệu giá liên tục được cập nhật với tần suất cao đang tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường đối với các thương hiệu phụ thuộc vào tài sản trí tuệ (IP).

Cổ phiếu Pop Mart đã chịu áp lực trong nhiều tháng và giảm khoảng 38% kể từ đỉnh cuối tháng 8, liên quan đến các hoạt động chốt lời và lo ngại về tính bền vững của nhu cầu người tiêu dùng.

Đáng nói, mã này từng được biết đến là cổ phiếu "nóng nhất" trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, sau cú bùng nổ của hình tượng Labubu.

Các nhà phân tích của Sanford C Bernstein dự báo sản lượng tiêu thụ Labubu sẽ đạt đỉnh vào giai đoạn 2026-2027, tuy nhiên cảnh báo rủi ro do phụ thuộc quá lớn vào một IP. "Khả năng tạo ra thành công tương tự với các nhân vật mới là cực kỳ thấp", các nhà phân tích nói thêm.

Tuy nhiên, Morgan Stanley lưu ý rằng Twinkle Twinkle, một IP đình đám khác của Pop Mart, hiện có nhu cầu lớn không kém Labubu, nhưng lại đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung.