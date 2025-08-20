Ông chủ Labubu đạt 'siêu' lợi nhuận

"Cơn sốt" Labubu đã kéo lợi nhuận hãng đồ chơi Trung Quốc Pop Mart tăng gần 400%. Thông tin này cũng giúp cổ phiếu Pop Mart tăng 8% trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).

"Cơn sốt" Labubu đã giúp doanh thu của Popmart tăng hơn 204% trong nửa đầu năm. Ảnh: Reuters.

Doanh thu của Pop Mart đã tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 14 tỷ nhân dân tệ ( 1,93 tỷ USD ), trong khi lợi nhuận ròng tăng vọt 400% lên hơn 4,5 tỷ nhân dân tệ ( 627 triệu USD ) trong 6 tháng đầu năm 2025. Cả 2 số liệu này đều vượt xa dự báo tháng trước của hãng, theo CNBC.

Từ đầu năm, mã cổ phiếu của hãng đồ chơi Trung Quốc này đã tăng hơn 200%. Vốn hóa của Pop Mart hiện cao hơn các “gã khổng lồ” như Mattel (nhà sản xuất búp bê Barbie) và Sanrio (nhà sản xuất Hello Kitty).

Đáng chú ý, các sản phẩm búp bê Labubu của công ty liên tục gây sốt toàn cầu khi nhiều người bắt gặp chúng trên túi xách của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lisa (BlackPink) hay Rihanna.

Pop Mart xếp Labubu vào nhóm "The Monster" (quái vật). Các sản phẩm trong nhóm này mang về doanh thu 4,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 668 triệu USD ) trong nửa đầu năm, đóng góp gần 35% tổng doanh thu. Hãng đồ chơi này tiết lộ sẽ liên tục tăng nguồn cung búp bê Labubu đang cháy hàng trên toàn cầu.

Hoạt động kinh doanh chính của Pop Mart là sản xuất và bán đồ chơi sưu tầm, trong đó nhiều sản phẩm được hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như bán theo hình thức "hộp mù" (blind box).

Khách hàng sẽ chi khoảng 10- 20 USD nhưng không biết mình nhận được sản phẩm nào cho đến khi mở hộp.

Theo CEO Pop Mart Wang Ning, công ty đồ chơi của ông đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu doanh thu 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,78 tỷ USD ) trong năm 2025, đồng thời khẳng định mức 30 tỷ (tương đương 4,18 tỷ USD ) trong năm nay cũng “nằm trong tầm tay”.

"Chúng tôi vẫn rất lạc quan về các thị trường quốc tế và tin rằng dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Dự báo, doanh số tại thị trường Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay sẽ tương đương doanh số mà thị trường Trung Quốc đạt được vào năm 2024", ông Ning nói thêm.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ bước vào giai đoạn mở rộng cửa hàng với tốc độ nhanh chóng trong vòng 1-2 năm tới cùng kế hoạch khai trương thêm 10 cửa hàng ngay trong năm nay tại thị trường Mỹ, theo Reuters.

Mục tiêu tiếp theo của Pop Mart là xây dựng một “đế chế kiểu Disney”. Ban lãnh đạo cho biết hãng kỳ vọng các nhân vật của Pop Mart sẽ xuất hiện trong phim hoạt hình và công viên giải trí dù những dự án này có thể chưa mang lại nguồn thu lớn trong ngắn hạn.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) hiện là thị trường quốc tế lớn nhất của Pop Mart, với doanh thu tăng trên 257% và vượt 2,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 390 triệu USD ) so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, châu Mỹ là thị trường quốc tế lớn thứ hai khi doanh thu được ghi nhận tăng hơn 1.000%.