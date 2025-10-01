Ông chủ Labubu muốn 'sao chép' công thức của Disney

Pop Mart đang chuẩn bị cho chiến lược dài hạn để tận dụng sức lan tỏa của "con cưng" Labubu từ công thức mà Disney đã áp dụng thành công.

Labubu hạ nhiệt để chuẩn bị cho cuộc chơi dài hạn. Ảnh: Reuters.

Công ty đồ chơi Trung Quốc Pop Mart đã vận dụng bài học từ Disney để biến cơn sốt đồ chơi Labubu thành công thức thành công bền vững, ông Si De, Giám đốc Điều hành kiêm đồng Giám đốc vận hành, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Reuters.

Pop Mart đã làm được điều tưởng chừng bất khả thi khi biến Labubu trở thành sản phẩm Trung Quốc đầu tiên chinh phục khán giả toàn cầu nhờ sức sáng tạo thay vì chỉ nhờ yếu tố cạnh tranh về giá. Tận dụng thành công đó, công ty đang nỗ lực khai thác giá trị xung quanh nhân vật này bằng nhiều hình thức, từ nội dung giải trí đến công viên chủ đề và hàng hóa tiêu dùng.

Ông nhấn mạnh bài học rút ra từ Disney, lấy ví dụ Mickey Mouse vốn tồn tại gần một thế kỷ, và nói rằng: “Giá trị to lớn của Disney nằm ở khả năng vận hành tài sản sở hữu trí tuệ (IP) trong dài hạn, có thể lên tới cả trăm năm”.

Trọng tâm trước mắt của Pop Mart không phải là tìm kiếm cú “hit" tiếp theo mà là đầu tư xây dựng sản phẩm tốt hơn, tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác chất lượng, xây dựng các dạng công viên giải trí và bày trí cửa hàng thương hiệu cho Labubu. Mục tiêu xa hơn của công ty là sở hữu từ 5 đến 10 thương hiệu có tiềm năng lâu dài tương tự Labubu.

Sự bùng nổ của Labubu đã kéo cổ phiếu Pop Mart tăng gần 200% kể từ đầu năm, khiến giá trị thị trường của công ty hiện cao hơn tổng giá trị của các đối thủ Hasbro, Mattel và Sanrio cộng lại.

Louis Houdart, đối tác quản lý tại công ty tư vấn Mad, nhận định: “Pop Mart đang bán một lối sống mà người tiêu dùng muốn tham gia". Đồng thời cho rằng biên lợi nhuận của công ty có thể sánh với một số thương hiệu xa xỉ.

Thành công của Labubu cũng kích hoạt làn sóng đầu tư vào ngành đồ chơi nghệ thuật tại Trung Quốc, đẩy mạnh sức ép cạnh tranh lên chính Pop Mart.

Dữ liệu tháng 7 từ Industry World, nền tảng nghiên cứu thị trường Trung Quốc, ước tính thị trường đồ chơi nghệ thuật nội địa năm nay đạt trên 120 tỷ nhân dân tệ ( 16,85 tỷ USD ), chiếm hơn 35% thị trường toàn cầu và giữ được đà tăng 2 con số.

"Pop Mart đã trở thành tấm gương để những công ty khác noi theo", Zhou Junyu, người phụ trách mảng IP tại Siguworks cho biết. Tuy nhiên, chuyên viên phân tích tại Morningstar Jeff Zhang cảnh báo rằng dù mô thức vận hành của Disney có thể bắt chước được phần nào, không dễ để Pop Mart tái lập thành công vang dội tương tự.

Runyu, người thắng cuộc 24 tuổi của chương trình truyền hình thực tế về thiết kế đồ chơi nghệ thuật đầu tiên ở Trung Quốc, cho biết nhờ thành công của Pop Mart, ngày càng có nhiều người có tiền muốn đầu tư vào ngành này. Hiện có rất nhiều công ty mới xuất hiện và rõ ràng càng ngày càng có nhiều nghệ sĩ cố gắng phát triển IP như một cách để kiếm tiền.

Các nhà bán lẻ đồ chơi nghệ thuật lớn khác ở Trung Quốc gồm 52 Toys và Miniso, vốn trước đây chủ yếu xin cấp phép IP từ những tên tuổi như Disney và Sanrio, nhưng hiện đã đầu tư nhiều hơn vào phát triển sản phẩm gốc và ký kết hợp tác với các nhà thiết kế đồ chơi nghệ thuật.

Thành công của Pop Mart với Labubu không phải đến trong một sớm một chiều mà bắt nguồn từ những quyết định chiến lược của nhà sáng lập kiêm CEO Wang Ning trong thập kỷ qua.

Năm 2010, khi mới 23 tuổi, Wang mở một cửa hàng lifestyle tại Bắc Kinh và phát hiện đồ chơi dạng sưu tầm chiếm tỷ trọng doanh thu đáng kể. Ông quyết định tập trung vào mặt hàng này và nhận ra doanh nghiệp cần sở hữu một mặt hàng "đinh" của chính mình.

Wang đã tiếp cận Kenny Wong, tác giả mẫu nhân vật Molly với nét bĩu môi đặc trưng. Wong ban đầu từ chối nhưng sau đó đồng ý hợp tác thử nghiệm. Wong kể rằng trong giai đoạn khó khăn với hàng tồn kho chồng chất, Wang đã giúp bán sạch hàng tồn trong thời gian ngắn. Từ đó ông chuyển quyền cấp phép khu vực cho Pop Mart. Đến năm 2019, Labubu ra mắt tại Pop Mart.

Hai trụ cột chiến lược của Pop Mart là mô hình bán "hộp mù" với giá khoảng 10- 20 USD /gói mà người mua không biết chính xác món đồ bên trong, và tập trung vào các nhân vật có sức hút với nhóm khách hàng nữ trẻ, là phân khúc tiêu dùng có mức chi cao nhưng trước đây bị ngành đồ chơi nghệ thuật bỏ ngỏ.

Một nguồn tin chia sẻ: "Họ có thể không thành công tuyệt đối với mọi sản phẩm thương hiệu, nhưng với kinh nghiệm hiện có, khả năng thành công của họ cao hơn phần lớn đối thủ".