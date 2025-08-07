Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

'Vua tôn' Hoa Sen chi 900 tỷ gom đất gần sân bay Long Thành

  • Thứ năm, 7/8/2025 10:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hiện thực hóa kế hoạch đầu tư dự án lớn gần sân bay Long Thành, Hoa Sen đã chi 900 tỷ để mua đất tại khu vực này.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2024-2025 (từ 1/4 đến 30/6/2025), hé lộ đã chi tổng cộng 900 tỷ đồng cho một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất lớn tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập là xã Long An, huyện Long Thành), được ký kết ngày 12/6/2024. Số tiền này được hạch toán ở khoản trả trước dài hạn cho người bán.

Ngoài ra, phải thu dài hạn khác liên quan tiền tạm ứng để mua đất cũng tăng lên 543 tỷ đồng.

Động thái này "khớp" với tuyên bố trước đó của Chủ tịch Lê Phước Vũ tại ĐHĐCĐ hồi đầu năm. Ông cho biết Hoa Sen sẽ đẩy mạnh đầu tư bất động sản, tận dụng cơ hội từ làn sóng phát triển quanh sân bay Long Thành.

Đặc biệt, ông Vũ khẳng định: "Hoa Sen không thể làm dự án nhỏ lẻ. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển một khu đô thị quy mô 600-700 ha tại Long Thành".

Vị Chủ tịch cũng khẳng định Hoa Sen có đủ năng lực tài chính, lợi thế vật liệu xây dựng giá rẻ và sẽ dùng nguồn lực từ mảng cốt lõi để tập trung cho bước đi dài hạn này.

Thực tế hồi tháng 5 vừa qua, Hoa Sen đã lập liên danh với Công ty TNHH 276 Ngọc Long để đăng ký tham gia 2 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai, trong đó một dự án 478 căn hộ ở Biên Hòa có vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và một dự án 1.800 căn hộ tại Nhơn Trạch có vốn 1.040 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong kỳ vừa qua, Hoa Sen ghi nhận doanh thu 9.509 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 274 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính, Hoa Sen ghi nhận 28.181 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 647 tỷ đồng, giảm 7%.

Niên độ này, Hoa Sen xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản. Ở kịch bản cơ sở, doanh thu dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng. Trong kịch bản tích cực hơn, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, tập đoàn đã hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận cao nhất (500 tỷ đồng) theo kịch bản kinh doanh được trình cổ đông đầu năm.

'Vua tôn' Hoa Sen lãi lớn

Hoa Sen khẳng định các chính sách thuế quan của Mỹ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 9 tháng đầu niên độ, công ty lãi 647 tỷ, vượt 29% kế hoạch.

17:47 15/7/2025

Thế Giới Di Động, Hoa Sen, Tân Hiệp Phát lũ lượt 'chuyển' về TP.HCM

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành "đại bản doanh" của loạt doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

07:57 3/7/2025

'Vua tôn' Hoa Sen định trở lại bất động sản thế nào?

Tập đoàn Hoa Sen một lần nữa thể hiện ý định trở lại thị trường bất động sản bằng việc đăng ký thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai.

06:05 30/5/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

hoa sen mua đất hoa sen làm bđs đầu tư bđs Sân bay Long Thành Tập đoàn Hoa Sen hsg hoa sen lê phước vũ

  • Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh tôn, thép với gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép trên cả nước, đồng thời là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

    • Thành lập: 2001
    • Sáng lập: Lê Phước Vũ
    • Mã cổ phiếu: HSG

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý