VN-Index ngừng rơi

  • Thứ ba, 11/11/2025 16:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

VN-Index chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, giúp chỉ số hồi phục hơn 13 điểm dù thanh khoản vẫn ở mức thấp.

VN-Index tăng trở lại sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp. Ảnh: VIC.

Sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp khiến VN-Index “bốc hơi” tổng cộng 74 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 11/11 trong tâm thế thận trọng. Áp lực tâm lý từ chuỗi giảm trước đó khiến phần lớn nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát, dẫn đến thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ ở mức khiêm tốn.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh, nhưng đà tăng mang nặng tính kỹ thuật và thiếu lực đỡ nội tại. Chỉ số có thời điểm vọt lên hơn 16 điểm, chủ yếu nhờ nhịp hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và Gelex (GEX, VIX). Tuy nhiên, lực cầu không đủ mạnh để duy trì xung lực, khiến chỉ số nhanh chóng “đuối sức” và dao động mạnh quanh vùng tham chiếu.

Bước sang phiên chiều, trạng thái thị trường càng thêm giằng co khi VN-Index bất ngờ “sảy chân”, trượt xuống dưới tham chiếu, có lúc chạm vùng 1.580 điểm.

Dù vậy, kịch bản tiêu cực không kéo dài. Một nhịp hồi phục mạnh mẽ xuất hiện từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và đầu tư công, giúp chỉ số đảo chiều. Sắc xanh lan rộng dần trên bảng điện, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực giúp dòng tiền quay lại thị trường trong những phút cuối phiên.

Tuy nhiên, mức độ tham gia của dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Dòng tiền vào thị trường hôm nay tương đối nhỏ giọt, thể hiện rõ sự dè dặt của giới đầu tư. Giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt khoảng 21.700 tỷ đồng, giảm 7% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,07 điểm (+0,8%) lên 1.593,61 điểm. HNX-Index cũng tăng 2,9 điểm (+1,1%) lên 261,08 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,4 điểm (+0,3%) lên 117,85 điểm.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, phiên tăng hôm nay cho thấy bức tranh thị trường phần nào sáng sủa hơn. Toàn thị trường ghi nhận 388 mã tăng (trong đó có 13 mã tăng trần), 929 mã giữ tham chiếu và 285 mã giảm (11 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt với 20 mã tăng, 2 mã đứng giá và 8 mã giảm, giúp chỉ số VN30-Index tăng hơn 17 điểm lên 1.821 điểm.

co phieu vingroup, chung khoan hom nay anh 1

Chỉ số VN-Index tăng trở lại sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp. Nguồn: Tradingview.

Động lực chính giúp VN-Index lấy lại sắc xanh hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”. Bộ tứ cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt khi đồng loạt tăng mạnh, trở thành nhóm tạo lực kéo đáng kể giúp chỉ số thoát khỏi trạng thái chao đảo đầu phiên.

Không chỉ “họ Vin”, nhiều cổ phiếu bluechip khác cũng góp phần quan trọng vào nhịp hồi phục chung hôm nay như BID (+1,6%), VNM (+3,3%), MSN (+2,9%), CTG (+1%), SSI (+3,7%) và SHB (+3,3%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực chốt lời và trở thành “điểm trừ” của thị trường như HVN (-4,4%) dẫn đầu nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số chính, theo sau là LPB (-1,7%), VJC (-0,9%), GEE (-1,6%), SSB (-1,5%), TAL (-4%), VPI (-2,8%), VGC (-2,1%), PGV (-1,8%) và HNA (-5,1%).

Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối ngoại khi lực bán ròng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn 77 tỷ đồng.

Nhóm nhà đầu tư này chủ yếu bán mạnh các cổ phiếu ngân hàng như MBB (-69 tỷ đồng), STB (-64 tỷ đồng) và CTG (-52 tỷ đồng) hôm nay.

Ngược lại, dòng vốn ngoại quay đầu giải ngân vào một số cổ phiếu đầu ngành, nổi bật là VIC được mua ròng 153 tỷ đồng, HPG (+105 tỷ đồng) và SHB (+72 tỷ đồng).

Cổ phiếu FLC sắp được giao dịch trở lại?

Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM vào quý I/2026. Hiện tập đoàn này đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính.

7 giờ trước

Cổ phiếu Vingroup không 'gánh' nổi thị trường

Dù VIC tiếp tục tăng mạnh và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên 3/11, sức nặng từ nhóm ngân hàng và thép đã kéo thị trường lao dốc, khiến VN-Index rơi hơn 22 điểm.

16:05 3/11/2025

VN-Index mất gần 30 điểm

Cú lao dốc mạnh của cổ phiếu VIC khiến vốn hóa Vingroup giảm khoảng 100.000 tỷ đồng, kéo tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng giảm hơn 2 tỷ USD xuống còn 18 tỷ USD.

16:56 31/10/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu vingroup chứng khoán hôm nay Tiền mã hóa Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn CTCP Thiết bị điện Việt Nam chứng khoán cổ phiếu vingroup gelex

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)

    Tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện chuyên kinh doanh, sản xuất thiết bị điện, xây dựng công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng,...

    • Thành lập: 10/7/1990
    • Mã cổ phiếu: GEX

