VN-Index ngừng rơi

VN-Index chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, giúp chỉ số hồi phục hơn 13 điểm dù thanh khoản vẫn ở mức thấp.

VN-Index tăng trở lại sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp. Ảnh: VIC.

Sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp khiến VN-Index “bốc hơi” tổng cộng 74 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 11/11 trong tâm thế thận trọng. Áp lực tâm lý từ chuỗi giảm trước đó khiến phần lớn nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát, dẫn đến thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ ở mức khiêm tốn.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh, nhưng đà tăng mang nặng tính kỹ thuật và thiếu lực đỡ nội tại. Chỉ số có thời điểm vọt lên hơn 16 điểm, chủ yếu nhờ nhịp hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và Gelex (GEX, VIX). Tuy nhiên, lực cầu không đủ mạnh để duy trì xung lực, khiến chỉ số nhanh chóng “đuối sức” và dao động mạnh quanh vùng tham chiếu.

Bước sang phiên chiều, trạng thái thị trường càng thêm giằng co khi VN-Index bất ngờ “sảy chân”, trượt xuống dưới tham chiếu, có lúc chạm vùng 1.580 điểm.

Dù vậy, kịch bản tiêu cực không kéo dài. Một nhịp hồi phục mạnh mẽ xuất hiện từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và đầu tư công, giúp chỉ số đảo chiều. Sắc xanh lan rộng dần trên bảng điện, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực giúp dòng tiền quay lại thị trường trong những phút cuối phiên.

Tuy nhiên, mức độ tham gia của dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Dòng tiền vào thị trường hôm nay tương đối nhỏ giọt, thể hiện rõ sự dè dặt của giới đầu tư. Giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt khoảng 21.700 tỷ đồng , giảm 7% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,07 điểm (+0,8%) lên 1.593,61 điểm. HNX-Index cũng tăng 2,9 điểm (+1,1%) lên 261,08 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,4 điểm (+0,3%) lên 117,85 điểm.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, phiên tăng hôm nay cho thấy bức tranh thị trường phần nào sáng sủa hơn. Toàn thị trường ghi nhận 388 mã tăng (trong đó có 13 mã tăng trần), 929 mã giữ tham chiếu và 285 mã giảm (11 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt với 20 mã tăng, 2 mã đứng giá và 8 mã giảm, giúp chỉ số VN30-Index tăng hơn 17 điểm lên 1.821 điểm.

Chỉ số VN-Index tăng trở lại sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp. Nguồn: Tradingview.

Động lực chính giúp VN-Index lấy lại sắc xanh hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ Vin”. Bộ tứ cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt khi đồng loạt tăng mạnh, trở thành nhóm tạo lực kéo đáng kể giúp chỉ số thoát khỏi trạng thái chao đảo đầu phiên.

Không chỉ “họ Vin”, nhiều cổ phiếu bluechip khác cũng góp phần quan trọng vào nhịp hồi phục chung hôm nay như BID (+1,6%), VNM (+3,3%), MSN (+2,9%), CTG (+1%), SSI (+3,7%) và SHB (+3,3%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực chốt lời và trở thành “điểm trừ” của thị trường như HVN (-4,4%) dẫn đầu nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số chính, theo sau là LPB (-1,7%), VJC (-0,9%), GEE (-1,6%), SSB (-1,5%), TAL (-4%), VPI (-2,8%), VGC (-2,1%), PGV (-1,8%) và HNA (-5,1%).

Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối ngoại khi lực bán ròng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn 77 tỷ đồng .

Nhóm nhà đầu tư này chủ yếu bán mạnh các cổ phiếu ngân hàng như MBB (- 69 tỷ đồng ), STB (- 64 tỷ đồng ) và CTG (- 52 tỷ đồng ) hôm nay.

Ngược lại, dòng vốn ngoại quay đầu giải ngân vào một số cổ phiếu đầu ngành, nổi bật là VIC được mua ròng 153 tỷ đồng , HPG (+ 105 tỷ đồng ) và SHB (+ 72 tỷ đồng ).