Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát bất ngờ đổi tên thành Sacom

CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom. Hồi tháng 2 vừa qua, công ty cũng tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) đã đổi tên thành CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (Sacom).

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp vẫn là ông Nguyễn Duy Phong (sinh năm 1988).

CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam được thành lập ngày 30/9/2025, có trụ sở chính tại Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu là 6,8 tỷ đồng , được góp bởi 3 cổ đông sáng lập gồm ông Dương Văn Quyết (40% vốn), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (30% vốn) và ông Vũ Phát Đạt (30% vốn). Đến tháng 2 năm nay, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng .

Trên website, doanh nghiệp giới thiệu là sàn giao dịch tài sản mã hóa đang trong quá trình đề xuất, xem xét cấp phép thí điểm. Các dịch vụ tài chính được công bố gồm giao dịch Spot (mua bán trực tiếp), feature cards (tính năng nạp/rút) và lưu ký tài sản số.

Hệ sinh thái của doanh nghiệp có sự hậu thuẫn trực tiếp từ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), LPBank Securities (LPBS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo văn bản số 2921/BTC-UBCK gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước vào tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Về tiến trình pháp lý, Sacom (trước đây là LPEX) nằm trong nhóm 5 hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Các hồ sơ còn lại là của CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX; CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom và CTCP Tài sản số Việt Nam.