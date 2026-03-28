Bitcoin lao dốc mạnh

Thị trường tiền mã hóa giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tuần qua. Bitcoin xuống dưới 67.000 USD, còn Ethereum (ETH) mất mốc 2.000 USD.

Sáng 28/3 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin lao dốc xuống 66.011 USD, trong khi các đồng tiền số khác cũng giảm mạnh.

Dữ liệu từ Binance cho thấy tính đến 9h sáng 28/3 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã giảm xuống 66.011 USD . Đồng tiền số lớn nhất thị trường có lúc giảm tới 5% xuống còn 65.522 USD , mức thấp nhất kể từ ngày 2/3.

Không chỉ Bitcoin, ETH, đồng tiền lớn thứ hai theo vốn hóa, cũng giảm khoảng 4% xuống 1.980 USD . Trong khi đó, XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) giảm 2-4,8% trong vòng 24 giờ qua.

Trong những tuần gần đây, Bitcoin dao động trong vùng 60.000- 75.000 USD , thấp hơn đáng kể so với đỉnh khoảng 126.000 USD thiết lập vào tháng 10/2025.

Đáng chú ý, chỉ trong 24 giờ qua, thị trường ghi nhận khoảng 450 triệu USD vị thế bị thanh lý, theo dữ liệu từ Coinglass. Chưa dừng lại, các vị thế mua (long) trên hợp đồng tương lai tiền mã hóa cũng chịu thiệt hại nặng nề, với gần 300 triệu USD bị thanh lý, so với chỉ khoảng 50 triệu USD vị thế bán (short).

Đây là lần thứ 5 trong vòng 10 ngày lượng thanh lý vị thế long đạt gần mức này, cho thấy phần lớn nhà giao dịch đã đặt cược rằng chiến sự Iran sẽ đẩy giá tăng.

Bitcoin đã bị "mắc kẹt" trong vùng giá đi ngang kể từ khi xung đột Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, có lúc tăng lên gần 76.000 USD trước khi giảm trở lại.

Theo Andreja Cobeljic, trưởng bộ phận giao dịch phái sinh tại AMINA Bank, một thỏa thuận ngừng bắn đáng tin cậy có thể đẩy Bitcoin vượt 75.000 USD , đồng thời kích hoạt đà tăng khi các vị thế bán bị đóng lại.

Mặt khác, khoảng 14 tỷ USD quyền chọn Bitcoin đã đáo hạn trong ngày 27/3, tính theo lượng hợp đồng mở. Đợt đáo hạn theo quý này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài gần một tháng tại Trung Đông liên tục leo thang, theo Bloomberg.

Dữ liệu từ Deribit cho thấy lượng hợp đồng mở lớn nhất hiện tập trung ở các quyền chọn bán (put) tại mức giá 60.000 USD . Nhà đầu tư thường sử dụng quyền chọn bán, cho phép bán tài sản ở mức giá xác định, để phòng ngừa rủi ro giảm giá.

Tỷ lệ quyền chọn bán/mua (put/call) trong 24 giờ qua ở mức 1,3, phản ánh nhu cầu bảo vệ của nhà đầu tư trước rủi ro giảm giá đang gia tăng trước cuối tuần.

Mặt khác, trong tháng 3, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 1,4 tỷ USD , cho thấy sự ổn định sau 4 tháng liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, dòng tiền này vẫn rất nhạy cảm với các biến động vĩ mô. Riêng ngày 26/3, nhà đầu tư đã rút 171 triệu USD khỏi các quỹ ETF giao ngay.

Trong hơn 150 quỹ ETF liên quan đến tiền mã hóa, tổng cộng 260 triệu USD bị rút ra trong phiên gần nhất, trong đó quỹ ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) chứng kiến dòng vốn rút ra lớn nhất. Khoảng 140 triệu USD đã bị rút khỏi quỹ này, mức cao nhất trong 2 tháng.

"Tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính khiến tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin, trở nên dễ tổn thương nếu xảy ra một đợt bán tháo quy mô lớn", ông Alex Kuptsikevich, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại FxPro nhận định.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy Bitcoin chiếm gần 60% tổng vốn hóa thị trường tài sản số khoảng 2.300 tỷ USD , trong khi ETH chiếm khoảng 10%. Hiện, Bitcoin và ETH lần lượt giảm khoảng 50% và 60% so với mức đỉnh lịch sử.