Bitcoin 'chật vật' giữ giá

Căng thẳng Trung Đông đẩy lo ngại lạm phát, khiến Bitcoin chững lại quanh 70.000 USD dù vừa đón tín hiệu tích cực từ chính sách tại Mỹ.

Bitcoin cố gắng giữ mốc 70.000 USD/đơn vị. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, Bitcoin đang cố gắng giữ mốc 70.000 USD khi chiến sự tại Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó lấn át thông tin tích cực về mặt pháp lý đối với thị trường tiền số tại Mỹ trong tuần này.

Tính đến nay, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm 3 phiên liên tiếp sau khi chạm đỉnh cao nhất trong 6 tuần - gần 76.000 USD vào ngày 17/3.

Tuần qua, thị trường tiền số ghi nhận một loạt diễn biến trái chiều. Ngành này nhận được cú hích về mặt pháp lý tại Mỹ khi SEC công bố chi tiết mới về cách phân loại tiền mã hóa. Theo đó, phần lớn token đã “trưởng thành” sẽ không bị xếp vào nhóm chứng khoán - điều vốn kéo theo nhiều nghĩa vụ quản lý nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, triển vọng chiến sự Iran có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương nâng lãi suất lại trở thành yếu tố tiêu cực đối với các tài sản rủi ro.

“Đợt bán tháo đêm qua được kích hoạt bởi hàng loạt cuộc họp mang quan điểm ‘diều hâu’ từ các ngân hàng trung ương, qua đó đưa kỳ vọng tăng lãi suất quay trở lại trong những tháng tới. Điều này diễn ra song song với xu hướng né tránh rủi ro trên diện rộng khi xung đột tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt”, Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Markets, nhận định.

Bitcoin thủng mốc 70.000 USD vào đêm 20/3. Ảnh: CoinMarketCap.

Một tín hiệu cho thấy khẩu vị của nhà đầu tư tổ chức đang suy yếu là dòng vốn ròng vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã đảo chiều sang âm. Các quỹ này ghi nhận thêm 90,2 triệu USD bị rút ròng trong ngày 19/3, nối tiếp mức rút 163,5 triệu USD của ngày trước đó, chấm dứt chuỗi 7 phiên hút vốn liên tiếp.

Ở một diễn biến khác, hai sàn giao dịch tiền số là Gemini Space Station và Crypto.com đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự, cùng viện dẫn lý do liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Dù chịu áp lực, Bitcoin vẫn cho thấy khả năng “chịu đòn” tốt hơn nhiều tài sản khác trong bối cảnh địa chính trị bất ổn. Ngoại trừ một nhịp giảm ngắn ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran hôm 28/2, đồng tiền này nhìn chung vẫn ổn định và thậm chí duy trì mức sinh lời dương trong tháng.

Bitcoin đã tăng 7,7% trong tháng 3. Trong khi đó, vàng giảm 10,8% sau chuỗi tăng mạnh trước đó, còn dầu thô lại bật tăng tới 48% do gián đoạn nguồn cung và các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ.

Lo ngại lạm phát do khủng hoảng năng lượng đã khiến nhà đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro, qua đó càng làm nổi bật sự ổn định tương đối của Bitcoin.

Dù vậy, đà tăng gần đây của đồng tiền này có thể một phần đến từ việc các nhà giao dịch đóng các vị thế bán trên thị trường quyền chọn, buộc phải mua lại Bitcoin. Dữ liệu từ Deribit cho thấy vẫn tồn tại lớp phòng vệ giảm giá đáng kể, với khoảng 1,6 tỷ USD quyền chọn bán tập trung tại vùng giá 60.000 USD .



