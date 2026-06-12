Quốc lộ 13 TP.HCM rầm rộ thi công lên 8 làn xe

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương và Bình Phước cũ, có chiều dài hơn 145 km. Năm 2022, tỉnh Bình Dương cũ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng khoảng 15 km Quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh từ 6 lên 8 làn xe với tổng kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng .

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm đầu tháng 6, tại công trường ngay cổng chào Vĩnh Phú, nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa dự án về đích.

Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý III/2026.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một công nhân lái xe lu tại dự án cho biết công trình đang bước vào giai đoạn nước rút nên đơn vị thi công duy trì cường độ làm việc liên tục dù thời tiết nắng nóng.

“Công nhân, máy móc gần như được huy động tối đa. Buổi sáng làm việc từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến hơn 17h để kịp tiến độ”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền, kinh doanh nội thất dọc Quốc lộ 13 cho biết quá trình thi công từng ảnh hưởng đến việc buôn bán nhưng người dân đồng tình vì tuyến đường ngày càng thông thoáng.

Nhiều đoạn tuyến đã được lắp dải phân cách cứng, tách riêng làn ôtô và xe máy nhằm hạn chế xung đột giao thông. Khu vực qua phường Thuận Giao có mật độ phương tiện lớn do nằm gần các khu công nghiệp như Việt Hưng, VSIP 1.

Sau khoảng 4 năm triển khai, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường rộng rãi, khang trang, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

TP.HCM đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc cho dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ và dự án nạo vét, gia cố suối Cái để đưa vào khai thác trong năm nay.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất triển khai hàng loạt dự án lớn như cầu Thủ Thiêm 4, Vành đai 4, mở rộng Quốc lộ 13 cùng các công trình chống ngập, nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

Tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang được nghiên cứu kết nối trực tiếp Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) với khu vực trung tâm TP.HCM tại ga Tao Đàn.

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