Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trước mốc thông xe vào tháng 9

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các vướng mắc của dự án đã cơ bản được giải quyết từ tuần đầu tháng 8. Sản lượng thi công toàn tuyến đạt 99% giá trị hợp đồng

Trên tổng chiều dài tuyến gần 58 km, khoảng 55 km đã hoàn thành. Trong đó, gần 26 km đã được đưa vào khai thác tạm, từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51 với toàn bộ 7/7 nút giao.

Trong ảnh là đoạn phía tây dài 3,4 km, kết nối từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Bến Lức, Tây Ninh) đến Quốc lộ 1A (xã Bình Chánh, TP.HCM) đã được đưa vào khai thác đầu năm 2025.

Tiếp sau đó, dịp 30/4/2025, đoạn phía tây dài 18,8 km từ nút giao Quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè) cũng đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Hiện tại, các phương tiện có thể chạy thẳng một mạch hơn 22 km từ nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo để vào Khu công nghiệp - cảng Hiệp Phước (xã Nhà Bè, TP.HCM) bằng cao tốc, thay vì phải đi vòng qua trục Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ.

Đoạn phía đông dài 7 km của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã chính thức được thông xe và đưa vào khai thác vào tháng 2/2025.

Trong ảnh là đoạn đường dài gần 20 km từ nút giao Phước An đến đường dẫn cầu Phước Khánh (xã Vĩnh Thanh, Đồng Nai) đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác, do chưa có kết nối giao thông.

Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại để thông xe toàn tuyến vào tháng 9.

Phần khối lượng đang được thi công còn lại tập trung chủ yếu ở gói thầu J3-1 (cầu Bình Khánh) và gói thầu XL-NG51 (nút giao Quốc lộ 51), dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này.

Cầu Phước Khánh đã được hợp long ngày 22/7. Hiện công trình đạt khoảng 98% khối lượng thi công, đang được tăng tốc để cán đích vào cuối tháng này.

Khối lượng thi công còn lại chủ yếu là hệ thống điện chiếu sáng, lan can, khe co giãn và thảm bê tông nhựa. Nhà thầu đang duy trì 150-200 công nhân trên công trường, đồng thời tăng ca, kíp, tổ chức thi công 24/7.

Khi hoàn thành, cao tốc sẽ kết nối các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ không cần đi qua trung tâm TP.HCM, rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa, từ đó khai thác những thế mạnh kinh tế, thu hút đầu tư, du lịch của các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM.

Sau gần 1 năm khởi công, nhiều đoạn thuộc dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã dần thành hình. Nhà thầu đang tăng tốc thi công với hàng trăm thiết bị và nhân lực làm việc liên tục.

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Đoạn đường Hồ Chí Minh từ nút giao Quốc lộ 22 đến xã An Ninh đang được tăng tốc thi công để sớm khép kín tuyến dài 73 km, kết nối Tây Ninh với TP.HCM.

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