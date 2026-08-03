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Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc hơn 36.000 tỷ nối TP.HCM và miền Tây

  • Thứ hai, 3/8/2026 08:18 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận đang được nhà thầu triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công trên toàn tuyến nhằm kiểm soát tiến độ, rút ngắn thời gian thi công.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận rầm rộ thi công mở rộng Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và gia tải nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
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Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được mở rộng với tổng chiều dài 96,13 km bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm, TP.HCM và kết thúc tại phía bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp. Trong ảnh là nút giao Bến Lức đang được nhà thầu thi công các trụ cầu cạn.
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Vị trí hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Phan Nhật.
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Dự án được đầu tư theo hình thức BOT, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Tasco và Hoàng Long thực hiện, không dùng ngân sách. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028, thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng.
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Sau gần 8 tháng kể từ ngày khởi công, trên toàn tuyến đang ghi nhận không khí thi công khẩn trương tại nhiều vị trí trọng điểm. Trong ảnh là các trụ cầu đã thành hình đoạn đi qua sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Tây Ninh.
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Đến nay, toàn dự án đã huy động gần 1.100 nhân sự, khoảng 400 máy móc, thiết bị phục vụ thi công toàn tuyến cao tốc.
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Trong đó có 131 máy đào, 35 máy ủi, 35 lu, 65 xe vận chuyển, 2 xe tưới nước, 15 xe cẩu, 35 dây chuyền CDM, 34 dây chuyền CKN & 54 máy móc thiết bị phụ trợ khác.
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Ngoài ra, nhà thầu còn sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn phục vụ thi công nền đường, cầu, xử lý đất yếu và các hạng mục kỹ thuật chính.
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Trên công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai 67 mũi thi công, tập trung xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, cống và gia tải nền đường nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
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Theo báo cáo tiến độ mới nhất, sản lượng thực hiện dự án đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương 7% giá trị xây lắp. Trong ảnh là khu vực thi công dự án đoạn từ Km27 hướng về trạm dừng chân Châu Thành đang được nhà thầu thi công trải vải địa, gia tải nền đường và khoan cọc xi măng đất.
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Doanh nghiệp dự án đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch.
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Tuy nhiên, để bảo đảm mục tiêu này, dự án cần được tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

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Theo cập nhật gần nhất đến tháng 6, dự án còn khoảng 117 ha mặt bằng chưa được giải phóng, trong đó hơn 20 ha ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính, gồm TP.HCM 6,3 ha, Tây Ninh 10,6 ha và Đồng Tháp 3,7 ha.
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Sau khi hoàn thành mở rộng, tuyến cao tốc có 6-8 làn xe cùng hai làn dừng khẩn cấp. Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương được nâng từ 4 lên 8 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn, tốc độ 100 km/h. Các hạng mục kèm theo gồm đường gom, cầu, nút giao, trạm thu phí, điểm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh.
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Đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được ưu tiên tối đa về nguồn vật liệu. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng tăng năng lực kết nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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Quỳnh Danh

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