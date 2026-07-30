Cao tốc TP.HCM - Long Thành đang thảm nhựa sau gần một năm mở rộng

Dự án có tổng chiều dài thi công khoảng 22 km, điểm đầu tại km4+000 (nút giao Vành đai 2, TP.HCM ) và điểm cuối tại km25+920 (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai). Trong ảnh là nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nơi các nhà thầu đang xây dựng thêm hai cầu vượt, qua đó nâng tổng quy mô đoạn này lên 10 làn xe.

Tại nút giao với Quốc lộ 51, hệ thống trụ cầu đã hoàn thành đang được nhà thầu lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu.

Trên công trường, liên danh nhà thầu chia thành nhiều mũi khẩn trương thi công các hạng mục còn lại.

Theo quy hoạch, đoạn từ km4+000 đến km8+844,5 sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe; đoạn từ km8+844,5 đến km25+920 sẽ đạt quy mô 10 làn xe. Trong ảnh là đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được mở rộng lên 12-14 làn xe.

Hàng chục km đoạn từ Quốc lộ 51 hướng về cầu Long Thành đang được nhà thầu khẩn trương thi công cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường.

Cạnh dòng phương tiện lưu thông liên tục trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc đang ngày đêm tăng tốc thi công các hạng mục mở rộng tuyến đường.

Các thiết bị máy móc và công nhân miệt mài trên công trường giữa thời tiết nắng mưa thay đổi liên tục, góp phần đưa từng hạng mục tiến gần mốc hoàn thành.

Nhiều cây cầu từ nút giao Nhơn Trạch hướng về cầu Long Thành đang được thi công các cọc khoan nhồi, trụ cầu và xử lý nền đất yếu phần đường dẫn.

Trên đường dẫn cầu Long Thành thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, hàng chục trụ cầu cạn đã lao lắp dầm cầu và đang trong quá trình thi công bản mặt cầu.

Sau gần 1 năm kể từ ngày khởi công, các trụ cầu đã vươn cao giữa sông Đồng Nai. Hiện nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân sự cùng hơn 100 đầu xe máy, thiết bị, chia làm hàng chục mũi thi công, tổ chức hai ca làm việc liên tục trên bờ và giữa sông.

Cầu Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên mới với 5 làn xe hoàn chỉnh, nâng tổng năng lực thông hành tại đoạn này.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khởi công ngày 19/8/2025, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026 và riêng cầu Long Thành hoàn thành vào quý I/2027.

Thống kê cho thấy lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành tăng trung bình 10,82%/năm trong những năm qua, đến nay đã vượt xa năng lực thiết kế ban đầu. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, đặc biệt khi sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động cuối năm nay.

ACV dự kiến vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành trong giai đoạn tháng 9-11, trước khi đưa sân bay lớn nhất Việt Nam vào khai thác chính thức từ ngày 1/12.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ 1/12. Các chuyến bay quốc tế sẽ từng bước chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, nhằm bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hai nút giao trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành gồm nút giao với đường Rừng Sác và nút giao hoàn chỉnh với Quốc lộ 50 sẽ được khởi công sáng mai (1/7).

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