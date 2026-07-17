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Đường 3.000 tỷ nối cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam sắp về đích

  • Thứ sáu, 17/7/2026 08:28 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Sau nhiều lần chậm tiến độ, dự án đường 991B nối Quốc lộ 51 với hạ lưu cảng Cái Mép đang tăng tốc thi công, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2026.

Flycam dọc tuyến đường nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sắp khai thác Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải chiến lược, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu và nâng cao năng lực khai thác của cảng Cái Mép.
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Đường 991B là tuyến giao thông trọng điểm kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics của khu vực.

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Hướng tuyến đường 991B. Đồ họa: Phan Nhật.
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Dù được khởi công từ nhiều năm trước, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.
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Theo chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân chính là tình trạng thiếu cát san lấp và đá xây dựng, khiến nhiều hạng mục không thể thi công theo kế hoạch.
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Bên cạnh đó, tuyến đi qua khu vực nền đất yếu, địa chất phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết.

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Trong mùa mưa kéo dài, việc thi công nền đường, móng cầu và mặt đường gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng kỹ thuật.
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Đến nay, các khó khăn cơ bản từng bước được tháo gỡ, các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.
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Dự án gồm hai gói thầu xây lắp chính là gói thầu số 36 và gói thầu số 37. Tại gói thầu số 36, đoạn từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát, phần đường đã đạt khoảng 90% khối lượng theo hợp đồng.

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Nhà thầu đã hoàn thành nền đường, xử lý nền đất yếu, thi công lớp cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố xi măng và đã thảm bê tông nhựa được khoảng 1,91/3,7 km.
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Ở phần cầu, cầu Rạch Ông và cầu Mỏ Nhát đã hoàn thành 100%. Tổng giá trị sản lượng của gói thầu đạt khoảng 1.573,85/1.613,62 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% giá trị hợp đồng (không bao gồm dự phòng).
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Đối với gói thầu số 37, từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát, phần đường đạt trên 70% khối lượng hợp đồng.

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Nhà thầu đã hoàn thành nền đường, xử lý nền đất yếu, thi công cấp phối đá dăm và đang triển khai các lớp móng gia cố xi măng. Khối lượng bê tông nhựa đã hoàn thành khoảng 0,9/4,7 km.
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Trong ảnh là cầu vượt Quốc lộ 51 đã đạt khoảng 99%, hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu, lắp đặt khe co giãn và lan can. Cầu Rạch Tre đạt khoảng 85% khối lượng. Giá trị sản lượng của gói thầu đạt khoảng 588,24/709,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 83%.
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Theo chủ đầu tư, lũy kế giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt khoảng 2.161/2.323 tỷ đồng, tương đương khoảng 93% giá trị xây lắp. Các đơn vị thi công đang phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 9/2026.
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Khi đưa vào khai thác, đường 991B sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối trực tiếp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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