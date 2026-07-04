Tuyến cầu đường 6.300 tỷ băng qua 2 kênh lớn vừa khởi công tại TP.HCM

Cầu đường Bình Tiên dài khoảng 3,6 km, kết nối đường Phạm Văn Chí với đường Nguyễn Văn Linh, đi qua địa bàn quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh cũ, nay thuộc các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng . Đồ họa: Phan Nhật.

Sau hơn một thập kỷ chậm triển khai, công trình đã được khởi công vào ngày 1/7. Theo quan sát, tại khu vực đường Bình Tiên (phường Bình Tiên) đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt, máy móc, thiết bị đã được tập kết và thi công.

Tuyến đường được quy hoạch rộng từ 30 đến 40 m với quy mô 4-6 làn xe. Điểm đầu dự án nằm tại giao lộ Bình Tiên - Phạm Văn Chí. Hiện tại, khu vực này chỉ có hai làn xe lưu thông, hai bên là nhà dân xây dựng san sát, mật độ phương tiện qua lại lớn.

Nhiều năm qua, khu vực đông dân cư này bị chia cắt bởi hệ thống kênh rạch, chưa có tuyến cầu kết nối trực tiếp nên việc đi lại còn nhiều bất tiện.

Hiện tại, để di chuyển từ phường Bình Tiên sang phường Bình Đông hoặc xã Bình Hưng, người dân phải đi vòng qua cầu Chà Và với quãng đường dài hơn 4 km luôn trong tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Theo thiết kế, tuyến cầu đường Bình Tiên sẽ vượt kênh Tàu Hủ và đại lộ Võ Văn Kiệt, đi dọc đường Cây Sung rồi vượt kênh Đôi. Riêng hệ thống cầu có tổng chiều dài khoảng 3,1 km, bề rộng 16-30,5 m.

Một dãy nhà dân dài khoảng 500 m đã lùi vào sâu bên trong khi bàn giao mặt bằng từ nhiều năm trước để phục vụ dự án. Nhiều căn nhà vốn nằm trong hẻm nay trở thành nhà mặt tiền sau khi các hộ phía ngoài được giải tỏa.

"Mong công trình hoàn thành sớm để người dân đi lại thuận tiện hơn, không còn phải đi đường vòng", bà Lê Mỹ Duyên (61 tuổi) cho biết.

Khi hoàn thành, cầu đường Bình Tiên sẽ tạo thêm một trục giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam và cửa ngõ miền Tây, rút ngắn quãng đường di chuyển, góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và nâng cao khả năng liên kết hạ tầng của khu vực.

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