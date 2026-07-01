Những công trình định hình tương lai TP.HCM

Từ trung tâm hành chính cho đến công trình văn hóa, "siêu" cảng, cùng các mạng lưới metro, cao tốc liên vùng, TP.HCM đang dần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại, tầm cỡ.

Trung tâm hành chính mới và hạ tầng kết nối ở Thủ Thiêm

Những ngày này, Thủ Thiêm như một "đại công trường" với tiếng máy móc rộn ràng tại dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính vừa khởi công dịp 29/4. Đối diện là khu đất quy hoạch tháp trung tâm tài chính cao 99 tầng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP.HCM. Tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm là các dự án quy mô lớn như Khu đô thị Sala, The Metropole Thủ Thiêm, Empire City, Lotte Eco Smart City. Cùng với đó, mạng lưới hạ tầng kết nối với khu vực trung tâm tiếp tục được hoàn thiện khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang xây dựng và cầu Thủ Thiêm 4 chuẩn bị khởi công, bổ sung cùng cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son và hầm Thủ Thiêm hiện hữu.

Metro, cao tốc kết nối các cực tăng trưởng của "siêu" đô thị mới

Với mục tiêu hoàn thành 200 km đường sắt đô thị trong 5 năm tới, TP.HCM cũng đang tập trung xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm), Bến Thành - Cần Giờ; đồng thời đẩy mạnh thủ tục để sớm khởi công các tuyến tiếp theo. Cùng với việc mở rộng dự án Quốc lộ 13 và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, mạng lưới giao thông hiện đại sẽ kết nối các cực tăng trưởng của TP.HCM mới, góp phần nâng cao năng lực logistics và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Loạt dự án hướng về sân bay Long Thành

Cuối năm nay, sân bay Long Thành cũng dự kiến được đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng. "Chạy đua" với siêu dự án này là hàng loạt công trình kết nối từ TP.HCM đến sân bay. Nổi bật là dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành đang mở rộng lên 8-10 làn xe và cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành chuẩn bị khởi công. Trong khi đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng được TP.HCM đặt mục tiêu khởi công trước 2/9. Chưa kể, Đồng Nai cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, nhằm mở thêm lối kết nối.

Đầu tư mạnh mẽ vào các "siêu" cảng, hạ tầng logistics

Xác định kinh tế biển là động lực chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, TP.HCM đang hiện thực hóa kế hoạch vươn ra biển bằng loạt "siêu" cảng nghìn tỷ, gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, giai đoạn 2 cảng nước sâu Gemalink và cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Song song đó, TP.HCM cũng sẽ triển khai đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Đại đô thị và các công trình văn hóa, thể thao, an sinh xã hội

TP.HCM cũng đang định hình những không gian đô thị mới, từ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đến Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội ngay giữa lõi đô thị. Song song đó, các dự án bất động sản nhà ở quy mô lớn như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, Khu đô thị Đại học Quốc tế hay Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa cũng sẽ từng bước hình thành những không gian phát triển hiện đại về dịch vụ, không gian sống, tri thức và đổi mới sáng tạo.