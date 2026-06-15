Công trường Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cũ sau gần 3 năm thi công

Dự án thành phần 5 Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 11,3 km đi qua khu vực Bình Dương cũ gồm 4 gói thầu xây lắp chính (các hạng mục gồm nút giao Tân Vạn, đoạn tuyến Bình Chuẩn đến cầu Bình Gửi). Trong ảnh là nút giao Bình Chuẩn đang từng bước thành hình với các nhánh cầu vượt đã được thi công bản mặt cầu.

Trên công trường, nhiều mũi thi công được duy trì liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Những hạng mục cuối cùng như hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ đường và các công trình phụ trợ đang được triển khai đồng loạt để hoàn thiện tuyến.

Trong ảnh là cầu Bình Gửi đã được thảm bê tông nhựa, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho kế hoạch thông xe kỹ thuật dự kiến vào tháng 9 tới.

Mặc dù tiến độ tổng thể vẫn được duy trì, quá trình triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung một số loại vật tư quan trọng.

Ban Giao thông TP.HCM cho biết từ cuối tháng 2 đến nay, những diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.

Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí sản xuất, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, tăng đáng kể. Đồng thời, chi phí vận hành máy móc, thiết bị, nhân công và logistics cũng gia tăng, tạo áp lực lên các nhà thầu đang thi công dự án.

Với nỗ lực bám sát mục tiêu đưa vào khai thác trong năm nay, Ban Giao thông TP.HCM cùng các nhà thầu vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục các khó khăn.

Các nhà thầu cam kết phấn đấu hoàn thành đồng bộ toàn dự án bao gồm cả các gói thầu phụ trợ như an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, hệ thống giao thông thông minh đối với đoạn qua Bình Dương cũ vào cuối năm 2026, trong đó một số hạng mục sẽ hoàn thành vào 30/9 như tuyến chính cầu cạn trong nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gửi.

Đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình dài 5,5 km đã cơ bản hoàn tất việc di dời cột điện và bàn giao mặt bằng, các nhà thầu tăng tốc thi công để đưa toàn dự án vào khai thác.

TP.HCM đang tăng tốc tháo gỡ vướng mắc cho dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ và dự án nạo vét, gia cố suối Cái để đưa vào khai thác trong năm nay.

Tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang được nghiên cứu kết nối trực tiếp Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) với khu vực trung tâm TP.HCM tại ga Tao Đàn.

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