Lý do NHNN muốn bỏ quy định Bộ Tài chính kiểm tra việc in, đúc tiền

Thống đốc NHNN cho biết việc bỏ quy định kiểm tra hàng năm của Bộ Tài chính sẽ giảm bớt sự chồng chéo. NHNN cũng có cơ chế kiểm toán nội bộ và giám sát chặt chẽ hoạt động này.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, sáng 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng.

Bỏ một lớp kiểm tra hàng năm với hoạt động in, đúc và tiêu hủy tiền

Giải trình làm rõ thêm các nội dung thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn cho biết Chính phủ và NHNN đã trao đổi, thảo luận rất kỹ lưỡng về các vấn đề được Chủ tịch Quốc hội, Thường trực các Ủy ban và đại biểu Quốc hội nêu.

Về bãi bỏ quy định kiểm tra hàng năm của Bộ Tài chính đối với nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý ngoại hối, Thống đốc NHNN cho biết thực tiễn nhiều năm qua, Kiểm toán Nhà nước đều thực hiện kiểm toán hàng năm dựa trên các nội dung của Bộ Tài chính, dẫn đến sự trùng lặp không cần thiết về mặt thủ tục.

Việc bỏ quy định kiểm tra hàng năm của Bộ Tài chính nhằm giảm bớt sự chồng chéo, trong khi thẩm quyền kiểm tra đột xuất của Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên. Bản thân NHNN cũng đã có cơ chế kiểm toán nội bộ và giám sát chặt chẽ các hoạt động này.

Liên quan đến cơ chế tài chính của NHNN, Thống đốc Phạm Đức Ấn nêu rõ khi chênh lệch thu chi có phần thừa thì nộp ngân sách, nhưng khi có chênh lệch thiếu thì bắt buộc phải có cơ chế xử lý. Nội dung này gắn liền với quá trình sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước tới đây để cập nhật, đảm bảo tính thống nhất pháp lý và Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết về vấn đề này.

Về việc áp dụng các tỷ lệ an toàn linh hoạt, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết dự thảo Luật quy định căn cứ vào tính chất, mức độ rủi ro của từng đối tượng để xem xét quyết định áp dụng tỷ lệ an toàn khác với quy định hiện hành. Thống đốc khẳng định NHNN không nới lỏng quản lý mà luôn đi theo hướng an toàn nhất.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngăn nguy cơ biến ngân hàng thành "giấy chứng nhận an toàn" cho trái phiếu

Một vấn đề khác nhận được nhiều quan tâm tại phiên họp là việc bổ sung hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp đối với các ngân hàng thương mại.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu phải quy định rất rõ ràng về quyền hạn, nghĩa vụ của các bên cũng như cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích.

"Quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng thương mại thành giấy chứng nhận an toàn cho trái phiếu doanh nghiệp", Chủ tịch Quốc hội cảnh báo.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng cơ quan soạn thảo cần làm rõ tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

"Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ ngay sau khi Luật này có hiệu lực thi hành thì điểm e khoản 2 Điều 114 của Luật Các tổ chức tín dụng đã đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để thực hiện chưa? Bởi vì nội dung này trong pháp luật về chứng khoán hiện chưa có quy định cụ thể. Trong trường hợp cần phải hoàn thiện pháp luật về chứng khoán thì đề nghị cân nhắc quy định riêng về hiệu lực thi hành của điều khoản này để đảm bảo tính khả thi", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu.

Đối với hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn làm rõ dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng lần này chỉ bổ sung quyền được phép thực hiện chức năng này cho các ngân hàng thương mại, vì Luật quy định tổ chức tín dụng chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Về cách thức thực hiện làm sao để minh bạch, tách bạch trách nhiệm sẽ do pháp luật về chứng khoán quy định chi tiết.