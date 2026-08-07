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Kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu nâng tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại VietinBank

  • Thứ sáu, 7/8/2026 15:57 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Thủ tướng vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án nâng tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại VietinBank lên tối thiểu 65% vốn điều lệ.

NHNN được giao chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank xây dựng phương án nâng tỷ lệ sở hữu Nhà nước lên tối thiểu 65% vốn. Ảnh: CTG.

Tại Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, nêu rõ đối với Kế hoạch 5 năm cơ cấu vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank xây dựng phương án nâng tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ đảm bảo tối thiểu 65% vốn điều lệ.

Hiện nay, NHNN là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại VietinBank với tỷ lệ nắm giữ 64,46%. Cổ đông chiến lược nước ngoài là MUFG Bank (Nhật Bản) sở hữu 19,73% vốn, phần còn lại thuộc Công đoàn VietinBank và các cổ đông khác.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại VietinBank hiện vẫn đang thấp hơn 0,54% so với mức tối thiểu 65% được quy định trong quyết định mới.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu trong quyết định mới, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank xây dựng phương án nâng tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ lên tối thiểu 65% vốn điều lệ.

Bên cạnh VietinBank, Quyết định 40/2026/QĐ-TTg cũng tiếp tục xếp BIDV và Vietcombank vào nhóm doanh nghiệp tài chính, ngân hàng mà Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên. Trong khi đó, Agribank tiếp tục thuộc nhóm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

VietinBank hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. Kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 25.868 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng phần trăm cao nhất trong nhóm Big 4 ngân hàng quốc doanh.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của VietinBank vẫn xếp sau Vietcombank (29.222 tỷ đồng). Cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế của BIDV và Agribank lần lượt đạt 18.905 tỷ đồng18.821 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 6, VietinBank có tổng tài sản đạt gần 2,96 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,09 triệu tỷ, tăng 5%; tiền gửi khách hàng cũng tăng 5% trong giai đoạn này đạt gần 1,89 triệu tỷ.

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Hồng Nhung

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