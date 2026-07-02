VietinBank sẽ soán ngôi Vietcombank?

SSI Research dự báo VietinBank sẽ vượt Vietcombank về lợi nhuận trong quý II/2026 khi mang về 13.800 tỷ đồng, cao hơn Vietcombank gần 2.000 tỷ đồng.

VietinBank có thể soán ngôi Vietcombank để trở thành "quán quân" lợi nhuận toàn ngành ngân hàng trong quý II/2026 khi được dự báo mang về 13.800 tỷ đồng. Ảnh: Vietcombank.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý II/2026 của 13 ngân hàng niêm yết. Bức tranh chung cho thấy phần lớn ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận khả quan so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên mức độ phân hóa giữa các nhóm là khá lớn.

VPBank, MSB bứt phá

Nổi bật nhất trong danh sách 13 ngân hàng là VPBank, khi SSI dự báo lợi nhuận trước thuế quý II của nhà băng này đạt 10.200- 10.400 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 64-67% so với cùng kỳ và tăng 29-31% so với quý I/2026.

Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng khoảng 20% từ đầu năm, cao nhất trong nhóm ngân hàng được SSI theo dõi, giúp thu nhập lãi duy trì vai trò trụ cột dù NIM còn chịu áp lực. Bên cạnh đó, mảng chứng khoán tại VPBankS (VPX) được kỳ vọng đóng góp đáng kể nhờ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh.

Đứng thứ hai là MSB, với lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 2.500 tỷ đồng , tăng 62% so với cùng kỳ và 32% so với quý trước. Ngoài tăng trưởng tín dụng khoảng 10% từ đầu năm, một yếu tố đáng chú ý là ngân hàng được kỳ vọng ghi nhận thêm khoản thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý. Đây là nguồn thu đột biến, mang tính thời điểm, góp phần đẩy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lên cao so với cùng kỳ.

Nhóm tiếp theo với mức tăng trên 30% gồm 3 cái tên là HDBank, OCB và MB. HDBank được dự báo lãi trước thuế khoảng 6.800 tỷ đồng , tăng 44%, với động lực đến từ việc NIM phục hồi sau khi giảm mạnh trong quý I/2026, cùng với nguồn thu từ dịch vụ quản lý tài sản và phân phối trái phiếu tiếp tục đóng góp tích cực.

OCB dự báo đạt khoảng 1.350 tỷ đồng , tăng 35%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng khoảng 9,5% từ đầu năm và khả năng kiểm soát tốt chi phí hoạt động. Còn MB được dự báo đạt khoảng 10.000 tỷ đồng , tăng 33%, khi tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong quý II trở thành động lực chính thúc đẩy thu nhập lãi, qua đó tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngân hàng có hiệu quả hoạt động hàng đầu hệ thống.

DỰ BÁO LỢI NHUẬN 13 NGÂN HÀNG TRONG QUÝ II/2026

(Nguồn: SSI Research) Ngân hàng Quý II/2026

(tỷ đồng) So với cùng kỳ So với quý I/2026 VietinBank 13.800 +14% +24% Vietcombank 12.200 +11% +3% VPBank 10.200 - 10.400 +64-67% +29-31% MB 10.000 +33% +4% BIDV 9.400 +9% +10% Techcombank 9.200 +16% +4% HDBank 6.800 +44% +11% ACB 5.650 -7% +8% VIB 2.600 0% -7% TPBank 2.550 +25% +21% MSB 2.500 +62% +32% Sacombank 2.400 -34% +4% OCB 1.350 +35% +10%

VietinBank dự báo lên top 1

Ở nhóm tăng trưởng vừa phải có sự góp mặt của các "ông lớn" Big 4 ngân hàng quốc doanh. Trong đó, VietinBank dự báo dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế ước tính 13.800 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ và 24% so với quý I đồng thời là ngân hàng có lợi nhuận tuyệt đối cao nhất trong quý. Động lực đến từ NIM duy trì vững chắc, thu nhập ngoài lãi ổn định, chi phí tín dụng giảm nhẹ, dù tỷ lệ nợ xấu có thể nhích lên nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Vietcombank được dự báo đạt 12.200 tỷ đồng lợi nhuận trong quý, tăng 11%, nhờ NIM ổn định trên nền cơ cấu vốn vững chắc và lợi suất tài sản sinh lãi cải thiện. SSI đánh giá chất lượng tài sản của Vietcombank vẫn thuộc nhóm tốt nhất hệ thống, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. BIDV được dự báo lãi 9.400 tỷ đồng , tăng 9%, với NIM có thể phục hồi sau khi giảm mạnh trong quý I và tăng trưởng tín dụng cải thiện là động lực chính.

TPBank được dự báo lãi trước thuế quý II đạt khoảng 2.550 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ và 21% so với quý I. Đáng chú ý, NIM của TPBank tiếp tục chịu áp lực trong kỳ, song phần lớn tác động tiêu cực này được bù đắp bởi thu nhập từ phí tăng mạnh, cộng thêm việc chi phí hoạt động được kiểm soát tốt hơn so với mức cao bất thường của quý I do yếu tố mùa vụ.

Techcombank duy trì đà tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.200 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ. Thu nhập phí tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, trong khi các chỉ số nền tảng như NIM, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) và chi phí tín dụng được dự báo giữ ổn định.

Riêng VIB được dự báo lợi nhuận gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt khoảng 2.600 tỷ đồng , do không còn khoản thu nhập phí bất thường như năm trước dù được bù đắp một phần nhờ chi phí dự phòng giảm và tín dụng duy trì ổn định.

ACB và Sacombank chịu áp lực

Trong số 13 ngân hàng được SSI dự báo, hai cái tên duy nhất ghi nhận lợi nhuận sụt giảm là Sacombank và ACB. Sacombank được dự báo lợi nhuận trước thuế quý II đạt khoảng 2.400 tỷ đồng , giảm 34% so với cùng kỳ dù vẫn tăng 4% so với quý I. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tiếp tục duy trì ở mức cao, làm thu hẹp đáng kể lợi nhuận dù hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn ổn định.

ACB dự báo đạt khoảng 5.650 tỷ đồng , giảm 7% so với cùng kỳ nhưng tăng 8% so với quý I. Mức giảm này chủ yếu do nền so sánh cao của quý II/2025, thời điểm ngân hàng ghi nhận khoản lãi lớn từ hoạt động đầu tư chứng khoán, một khoản thu mang tính thời điểm khó lặp lại. Ngoài yếu tố nền so sánh, hoạt động kinh doanh cốt lõi của ACB vẫn tích cực khi NIM cải thiện nhẹ và chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát.