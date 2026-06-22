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Kinh doanh

Vì sao nhóm cổ đông Âu Lạc âm thầm 'đặt cược' vào ACB

  • Thứ hai, 22/6/2026 15:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Động thái mua vào liên tục trong bối cảnh cổ phiếu ACB có mức định giá thấp hơn trung bình lịch sử trong khi ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tài sản.

Ông Trần Hùng Huy hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. Ảnh: ACB.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động, cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu tiếp tục ghi nhận hoạt động mua vào đáng chú ý từ nhóm cổ đông lớn Âu Lạc liên quan nữ đại gia Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Âu Lạc.

Cụ thể, trong gần hai tháng qua, nhóm cổ đông này đã mua ròng khoảng 102 triệu cổ phiếu ACB, nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên hơn 492,6 triệu cổ phiếu, tương đương 9,59% vốn điều lệ ngân hàng. Với thị giá ACB đang dao động quanh mức 22.000 đồng/cổ phiếu, giá trị lượng cổ phiếu nắm giữ của nhóm cổ đông này ước tính vào gần 11.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán MB (MBS), sự gia tăng sở hữu của nhóm Âu Lạc diễn ra trong bối cảnh ACB đang đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp. MBS cho rằng sự hiện diện của nhóm cổ đông này có thể tạo thêm điều kiện cho ngân hàng trong quá trình mở rộng hoạt động ở phân khúc doanh nghiệp.

Thêm lý do khiến dòng tiền đổ vào cổ phiếu ACB là mức định giá hiện tại đang thấp hơn đáng kể so với trung bình lịch sử và toàn ngành ngân hàng. MBS đánh giá cổ phiếu ACB được giao dịch ở mức P/B (giá trên giá trị sổ sách) khoảng 1,2 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm. Trong khi đó, công ty chứng khoán này ước tính P/B mục tiêu của cổ phiếu ACB vào khoảng 1,6 lần.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SSI chỉ sử dụng mức P/B mục tiêu 1,3 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử khoảng 1,5 lần của ACB. Theo SSI, cách tiếp cận này phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với triển vọng tăng trưởng của phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hộ kinh doanh trong trung hạn.

Dù có sự khác biệt về phương pháp và giả định giá, cả MBS và SSI đều cho rằng cổ phiếu ACB đang được giao dịch dưới giá trị nội tại.

Ngoài giá cổ phiếu được cho là thấp hơn mức giá mục tiêu, kết quả kinh doanh thực tế của ACB cũng cho thấy xu hướng phục hồi. Nhà băng này đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 55% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, thấp hơn ngưỡng kiểm soát 2% mà ngân hàng đặt ra cho cả năm 2026.

Các mảng hoạt động chính của ngân hàng có chuyển biến tích cực với thu nhập lãi thuần tăng 10%, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán tăng 34% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 710.500 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của ngân hàng này đã vượt 1 triệu tỷ đồng.

Yếu tố kích hoạt dòng tiền gom mua trong tháng 5 và đầu tháng 6 còn đến từ đợt chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. SSI dự báo lợi suất cổ tức này cộng hưởng cùng mức tăng giá kỳ vọng tạo ra tổng mức sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư trung hạn.

Về kế hoạch năm 2026, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22.338 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng 16% tổng tài sản, dư nợ tín dụng và huy động vốn. MBS và SSI lần lượt dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 của ACB ở mức khoảng 22.200 tỷ và 22.300 tỷ đồng, tương đương hoàn thành kế hoạch năm.

Tuy nhiên vẫn còn yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của ACB. Biên lãi ròng (NIM) trong quý I của ngân hàng giảm 17 điểm cơ bản so với quý trước, xuống còn 2,81%. SSI dự báo ROE năm 2026 của ngân hàng này có thể ở mức 17,6%, thấp hơn mức bình quân 5 năm trước đó.

MBS cũng cho rằng tác động từ Nghị định 86/2024 và các thay đổi liên quan đến hệ thống CIC vẫn cần được theo dõi. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, áp lực trích lập dự phòng có thể vẫn duy trì ở mức cao. Chi phí dự phòng của ACB trong năm 2026 được MBS dự báo vào khoảng 3.000 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.

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Hồng Nhung

ACB Ngân hàng Á Châu ACB Ngân hàng ACB Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Âu Lạc cổ phiếu ACB ngân hàng

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

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