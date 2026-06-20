Nhóm cổ đông liên quan nữ đại gia Ngô Thu Thúy nắm gần 10% vốn ACB

Chỉ trong 12 ngày, nhóm cổ đông liên quan Chủ tịch HĐQT Công ty Âu Lạc đã mua thêm hơn 132 triệu cổ phiếu ACB, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 10% vốn ngân hàng ACB.

Bà Ngô Thu Thúy đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải biển Âu Lạc. Ảnh: T.L.

Nhóm cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc, vẫn đang miệt mài gia tăng hiện diện tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) khi nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 10% vốn điều lệ.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu vừa công bố, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua thêm gần 15,75 triệu cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch 12/6. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do bà Jenny nắm giữ tăng lên hơn 151,4 triệu đơn vị, tương ứng 2,95% vốn điều lệ ACB.

Cùng với phần sở hữu của những người liên quan, nhóm cổ đông này hiện nắm giữ hơn 492,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 9,59% vốn nhà băng. Với thị giá ACB hiện giao dịch quanh mức 26.000 đồng/cổ phiếu, giá trị lượng cổ phần nắm giữ này ước tính lên tới gần 13.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tốc độ gia tăng sở hữu của nhóm cổ đông liên quan nữ đại gia Ngô Thu Thúy diễn ra khá nhanh trong thời gian gần đây. Đầu tháng 6, nhóm này mới sở hữu khoảng 360 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,01% vốn ACB. Như vậy, chỉ sau chưa đầy nửa tháng, lượng cổ phiếu nắm giữ đã tăng thêm hơn 132,6 triệu đơn vị.

Nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy cũng chỉ mới xuất hiện với tư cách cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn trở lên) tại ACB từ cuối tháng 3 năm nay. Sau khoảng 3 tháng, tỷ lệ sở hữu của nhóm này đã tăng gần gấp đôi lên 9,59%, trở thành một trong những nhóm cổ đông trong nước lớn nhất tại nhà băng này.

Diễn biến dồn dập gia tăng sở hữu của nhóm cổ đông kể trên diễn ra ngay trước thời điểm ACB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 vào ngày 16/6. Theo kế hoạch được thông qua, ngân hàng sẽ chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I đạt hơn 5.300 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 22.300 tỷ đồng , đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 58.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.