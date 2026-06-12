Một nhóm cổ đông 'âm thầm' nâng sở hữu tại ACB lên hơn 8%

Nhóm cổ đông Âu Lạc tiếp tục gom thêm cổ phiếu ACB, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,01% lên 8,09% vốn chỉ sau hơn hai tháng trở thành cổ đông lớn.

Nhóm cổ đông Âu Lạc đang nắm hơn 8% vốn tại ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy. Ảnh: ACB.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn mới được công bố, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã mua thêm hơn 1,95 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) trong phiên giao dịch ngày 5/6. Sau giao dịch, cá nhân này sở hữu khoảng 97,6 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 1,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Cùng với phần sở hữu của các cá nhân có liên quan gồm bà Ngô Thu Thúy, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan, tổng lượng cổ phiếu ACB do nhóm cổ đông này nắm giữ đã tăng từ hơn 317,8 triệu đơn vị lên khoảng 415,5 triệu đơn vị, tương đương 8,09% vốn điều lệ ACB.

Đáng chú ý, kể từ cuối tháng 3 đến nay, nhóm cổ đông Âu Lạc đã liên tục gom thêm cổ phiếu ACB. Tính chung trong hơn hai tháng qua, lượng cổ phiếu mua ròng của nhóm này đạt khoảng 158 triệu đơn vị, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,01% lên 8,09%.

Trước đó, vào ngày 26/3, nhóm cổ đông Âu Lạc chính thức trở thành cổ đông lớn của ACB khi nắm giữ hơn 257,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,01% vốn điều lệ.

Theo thị giá ACB chốt phiên 11/6 ở mức 26.500 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu mà nhóm cổ đông này đang nắm giữ ước tính đã vượt 11.000 tỷ đồng .

Diễn biến gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh ACB chuẩn bị chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/6 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, ACB sẽ chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện vào ngày 23/6. Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành hơn 667,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ từ 51.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng .

Với lượng cổ phiếu nắm giữ kể trên, dự kiến nhóm cổ đông Âu Lạc sẽ nhận về hơn 290 tỷ đồng tiền mặt và hơn 53 triệu cổ phiếu ACB phát hành thêm từ đợt chia cổ tức kể trên.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.400 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này đến từ sự phục hồi sau giai đoạn tăng trích lập dự phòng trước đó, đồng thời thể hiện hiệu quả trong điều hành hoạt động.

Ngoài ra, các công ty con cũng góp phần tích cực vào kết quả chung của ngân hàng. Ba tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của các công ty con ACB đã tăng 2,6 lần so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất lên 8%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng , tăng 74% so với cùng kỳ, trong khi các công ty thành viên khác như ACBC, ACBA và ACBL cũng ghi nhận tăng trưởng.

Kết thúc quý I, dư nợ tín dụng của ACB ở mức 711.000 tỷ đồng , tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó cho vay doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng trưởng lần lượt 15% và 43% so với đầu năm. ACB tiếp tục kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 114%.