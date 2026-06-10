Nữ đại gia kín tiếng chi hơn 2.300 tỷ đồng gom cổ phiếu ACB

Chỉ trong hơn 2 tháng, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy đã mua thêm hơn 102 triệu cổ phiếu ACB, nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 7%.

Bà Ngô Thu Thúy đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải biển Âu Lạc. Ảnh: T.L.

Nhóm cổ đông Âu Lạc liên quan nữ đại gia Ngô Thu Thúy đang thu hút sự chú ý khi liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) trong bối cảnh nhà băng này chuẩn bị triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Ngày 26/3, nhóm này lần đầu công bố trở thành cổ đông lớn của ACB khi nắm giữ tổng cộng 257,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,01% vốn điều lệ ngân hàng. Chỉ hơn 2 tháng sau, đến ngày 1/6, lượng cổ phiếu mà nhóm này sở hữu đã tăng lên gần 360 triệu đơn vị, nâng tỷ lệ nắm giữ lên trên 7%.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6, nhóm cổ đông Âu Lạc đã mua thêm hơn 102 triệu cổ phiếu ACB. Với vùng giá giao dịch phổ biến từ 23.000-24.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn tích lũy, số vốn bỏ ra cho lượng cổ phiếu mua thêm ước tính vào khoảng 2.300 tỷ đồng .

Đáng chú ý, động thái gia tăng sở hữu diễn ra ngay trước thời điểm ACB thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo kế hoạch đã được công bố, ngày 16/6 tới đây ACB sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị đợt chi trả dự kiến lên tới 10.273 tỷ đồng .

Trong đó, ngân hàng sẽ chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt với mức 700 đồng/cổ phiếu vào ngày 23/6. Đồng thời, ACB dự kiến phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:13. Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành này là 6.677 tỷ đồng được trích từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại ngày 31/12/2025. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 51.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng .

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB đang neo ở mốc 26.500 đồng/đơn vị, mốc cao nhất trong vòng 6 tháng.

Theo mức giá này, lượng cổ phiếu gần 360 triệu đơn vị mà nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy đang nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 9.540 tỷ đồng . Đồng thời, với tỷ lệ sở hữu hiện tại, nhóm cổ đông này dự kiến sẽ nhận về hơn 250 tỷ đồng tiền cổ tức từ đợt chi trả sắp tới của ACB, chưa kể lượng cổ phiếu thưởng được phân bổ thêm.

Bà Ngô Thu Thúy hiện được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải biển Âu Lạc. Bên cạnh lĩnh vực vận tải biển, gia đình bà còn tham gia đầu tư và kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác như bất động sản và giáo dục. Một trong những thương hiệu nổi bật nhất trong hệ sinh thái này là British International School.

Ngoài bà Thúy, các cá nhân và tổ chức liên quan đến nhóm Âu Lạc gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương.