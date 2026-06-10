Chủ tịch Trần Hùng Huy: ‘Nền tảng giáo dục là DNA của ACB’

ACB phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM, Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM triển khai lễ trao học bổng “ACB đồng hành cùng sinh viên ĐHQG-HCM - vượt khó học tốt” năm học 2025-2026.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Trần Hùng Huy, định hướng này bắt nguồn từ nền tảng hình thành của ngân hàng, khi những người sáng lập đều là giảng viên đại học, từ đó hình thành cách tiếp cận xuyên suốt, đặt trọng tâm vào tri thức, tinh thần học hỏi và nghị lực phát triển. Từ nền tảng đó, chương trình học bổng được triển khai như bước tiếp nối, hướng đến việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ và mở rộng sáng kiến bền vững trong lĩnh vực giáo dục.

Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó

ACB đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, với tổng kinh phí 500 triệu đồng, dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại trường thành viên và trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trao học bổng cho sinh viên tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các suất học bổng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt kết quả học tập tốt, thể hiện tinh thần nỗ lực và ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện. Không dừng ở hỗ trợ tài chính, chương trình hướng đến việc tiếp thêm động lực để sinh viên tiếp tục theo đuổi con đường học tập, phát triển năng lực và hoàn thiện bản thân.

Sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác giữa ACB và Đại học Quốc gia TP.HCM trong thời gian qua, trong đó có sáng kiến đồng hành sinh viên nuôi dưỡng tư duy tài chính bền vững. Cụ thể, năm học 2025-2026, ACB thí điểm chương trình vay thanh toán học phí ưu đãi cho sinh viên với tổng hạn mức lên đến 50 tỷ đồng , có nhiều ưu điểm nổi bật như vay tín chấp, lãi suất ưu đãi và thời gian vay dài.

Ban lãnh đạo ACB nhận món quà “cây nguyện ước”, ghi lại những điều ước từ 100 học sinh, sinh viên nhận học bổng.

Đặt giáo dục trong chiến lược phát triển dài hạn

Trong suốt hành trình 33 năm phát triển của ACB, đào tạo luôn là định hướng xuyên suốt, thể hiện qua việc duy trì trung tâm đào tạo, hiện nay là Learning Hub - đơn vị đào tạo nội bộ được đầu tư bài bản trong ngành. Với ACB, tri thức, tinh thần học hỏi và nghị lực vượt khó không chỉ là nền tảng phát triển của mỗi cá nhân, mà còn là giá trị góp phần xây dựng doanh nghiệp nói riêng, xã hội và đất nước nói chung trong dài hạn.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết việc tập trung vào đào tạo và phát triển con người không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cái “duyên” gắn liền lịch sử hình thành.

Chia sẻ về tinh thần này, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết: “Trong suốt hành trình phát triển, ACB luôn khắc ghi giá trị nền tảng về tri thức và phát triển con người. Đến nay, mỗi cá nhân tại ngân hàng đều ý thức rõ việc tự phát triển bản thân, ngay cả tôi cũng dành khoảng 20 ngày mỗi năm để cập nhật kiến thức mới. Có thể nói, đào tạo luôn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ACB”.

Song song hoạt động nội bộ, ngân hàng cụ thể hóa cam kết với giáo dục thông qua chương trình đồng hành học sinh, sinh viên trên cả nước, từ học bổng ACB - Saigon Times Foundation, chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” phối hợp Báo Tuổi Trẻ đến hoạt động hỗ trợ quỹ học bổng của hiệp hội, cơ quan và trường học.

Trước đó, trong giai đoạn 2022-2024, ACB dành 6,79 tỷ đồng cho hoạt động hỗ trợ giáo dục, trao gần 3.000 suất học bổng cùng hàng chục nghìn vật phẩm học tập thiết yếu cho học sinh tại nhiều địa phương. Song song đó, sáng kiến như chương trình phân loại rác tại hơn 120 điểm trường tại TP.HCM cũng góp phần đưa nội dung giáo dục môi trường và lối sống bền vững vào trường học từ sớm.

Đánh dấu sinh nhật lần thứ 33, ACB triển khai đồng thời nhiều sáng kiến hướng đến sức khỏe, giáo dục và môi trường, bao gồm “Hành trình hy vọng” hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chương trình học bổng tiếp sức sinh viên vượt khó, cùng nền tảng “Đóng góp xanh” trên ACB One - kết nối cộng đồng với dự án bảo tồn thiết thực, bài bản và tác động lâu dài. Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại hành trình phát triển, mà còn là dịp để ngân hàng khẳng định định hướng phát triển bền vững trong tương lai, thông qua sáng kiến cụ thể, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

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