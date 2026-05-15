Chủ tịch ACB: ‘Ngừng học hỏi đang trở thành rủi ro lớn của lãnh đạo’

ACB Leadership Summit 2026 mở ra góc nhìn về năng lực doanh nghiệp cần có để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh biến động ngày càng trở thành trạng thái thường trực của thị trường.

Trong nhiều năm, tăng trưởng, tối ưu vận hành hay chuyển đổi số là ưu tiên quen thuộc của cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng vài năm gần đây, tốc độ thay đổi của thị trường, áp lực từ AI, công nghệ, địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu khiến việc điều hành doanh nghiệp trở nên khó đoán.

Điều khó là giữ được định hướng giữa biến động

Khảo sát từ cộng đồng khách mời đăng ký tham dự ACB Leadership Summit 2026 cho thấy, phía sau mục tiêu tăng trưởng quen thuộc là áp lực ngày càng lớn với giới điều hành: Cân bằng giữa kết quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn, quản trị đội ngũ trong giai đoạn thay đổi, ra quyết định trong môi trường thiếu chắc chắn và đặc biệt là năng lực thích ứng trước biến động thị trường.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB.

Đáng chú ý, phần lớn lãnh đạo tham gia không tìm kiếm bài nói mang tính truyền cảm hứng đơn thuần. Điều họ quan tâm nhiều hơn là góc nhìn thực tiễn có thể áp dụng vào điều hành doanh nghiệp: Làm sao để tổ chức đủ linh hoạt nhưng không mất phương hướng; làm sao để chuyển đổi mà không đánh mất giá trị cốt lõi; làm sao duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn trong môi trường mà các giả định cũ đang thay đổi nhanh.

Biến động là môi trường vận hành mặc định

Chương trình ACB Leadership Summit 2026 có chủ đề “How to Be Bold: Leadership in Turbulent Times” (tạm dịch: Bản lĩnh lãnh đạo: Vững vàng trong thời kỳ biến động). Đây là chủ đề mang tính thời sự trong bối cảnh thời kỳ biến động không còn là trạng thái tạm thời, mà dần trở thành môi trường vận hành mặc định của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ấy, bản lĩnh không đơn thuần là tăng trưởng nhanh hay đưa ra quyết định lớn. Với nhiều lãnh đạo, bản lĩnh hôm nay nằm ở khả năng giữ được định hướng dài hạn giữa áp lực ngắn hạn, dám thay đổi nhưng vẫn duy trì được nền tảng vận hành bền vững của tổ chức.

Vì vậy, ACB Leadership Summit 2026 là không gian đối thoại chiến lược, nơi các CEO, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia cùng trao đổi về bài toán điều hành thực tế mà nhiều tổ chức đối mặt.

Dự kiến diễn ra ngày 18-19/5 tại TP.HCM, chương trình quy tụ hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và diễn giả quốc tế cùng thảo luận chiến lược, chuyển đổi và năng lực lãnh đạo trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của giáo sư từ Harvard Business School - chuyên gia hàng đầu về chiến lược, lãnh đạo và chuyển đổi tổ chức. Tuy nhiên, giá trị của Leadership Summit không chỉ nằm ở phần chia sẻ của các diễn giả chính, mà còn ở cơ hội để lãnh đạo doanh nghiệp cùng học hỏi từ những câu chuyện điều hành thực tế và bài học vượt qua biến động.

Rủi ro của doanh nghiệp

Nhiều lãnh đạo tham dự cho biết điều họ kỳ vọng không dừng lại ở cập nhật xu hướng, mà còn là cơ hội đối thoại, học hỏi với doanh nghiệp khác đang đối mặt bài toán tương tự, từ chuyển đổi số, quản trị đội ngũ, áp lực tăng trưởng đến việc thích ứng với AI và thay đổi nhanh của thị trường. Đằng sau cách tiếp cận đó cũng phản ánh rõ định hướng mà Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy theo đuổi nhiều năm qua: Xây dựng văn hóa học tập và kết nối tri thức như năng lực cạnh tranh dài hạn của tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu tài chính tập trung vào hoạt động giải trí hay trải nghiệm đại chúng để gia tăng kết nối thương hiệu, ACB lại lựa chọn đầu tư vào nền tảng đối thoại, học hỏi và chia sẻ tri thức dành cho giới lãnh đạo.

Theo quan điểm của Chủ tịch ACB, trong thế giới thay đổi quá nhanh, rủi ro lớn của tổ chức có thể không còn là thất bại, mà là ngừng học hỏi. Bên cạnh vốn, công nghệ hay quy mô, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới còn đến từ tốc độ học hỏi, khả năng thích ứng và chất lượng ra quyết định của đội ngũ lãnh đạo. Điều này phần nào lý giải vì sao Leadership Summit nằm trong định hướng dài hạn của ACB, nhằm mở rộng nền tảng đối thoại, chia sẻ kiến thức và đồng hành doanh nghiệp thông qua chương trình về quản trị, chuyển đổi số, ESG, AI và kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp không còn có thể “chờ thị trường ổn định rồi mới thay đổi”, câu hỏi lớn với nhiều lãnh đạo hôm nay có lẽ không chỉ là “làm sao để tăng trưởng?”, mà là “làm sao để doanh nghiệp vẫn đủ năng lực tăng trưởng, ngay cả khi biến động tiếp tục là điều chắc chắn duy nhất?”.