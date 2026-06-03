ACB tổ chức sự kiện hướng đến cộng đồng nhân 33 năm thành lập

ACB kỷ niệm 33 năm thành lập bằng hoạt động hướng đến cộng đồng, mở đầu bằng chương trình “Hành trình hy vọng” hỗ trợ 40 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, thể hiện cam kết đồng hành xã hội thông qua hành động thiết thực và dài hạn. Mở đầu chuỗi hoạt động này, ACB tổ chức chương trình “Hành trình hy vọng” tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, với tổng giá trị hỗ trợ 1 tỷ đồng dành cho 40 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa “Hành trình hy vọng” nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

“Hành trình hy vọng” là một trong những chương trình trọng tâm của ACB, được triển khai cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM từ tháng 12/2025, với tổng ngân sách 10 tỷ đồng cho giai đoạn 2025-2028.

Đại diện ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy, trao tặng 1 tỷ đồng cho PGS.TS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

ACB trao khoản tài trợ trị giá 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho 40 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Khoản hỗ trợ này được triển khai trực tiếp thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, giúp nguồn lực được phân bổ trực tiếp, giảm bớt áp lực tài chính cho các gia đình trong quá trình điều trị.

Chương trình năm nay được tổ chức vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 - thời điểm dành riêng cho các em nhỏ. Hoạt động hoạt náo, biểu diễn cùng món quà ý nghĩa mang đến niềm vui và tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ cho các em và gia đình, góp phần tiếp thêm động lực trong hành trình điều trị.

“Hành trình hy vọng” là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi kỷ niệm 33 năm thành lập của ACB.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB - cho biết: “ACB tin rằng, một tổ chức không chỉ được nhìn nhận qua giá trị tạo ra trong kinh doanh, mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành hoàn cảnh cần được nâng đỡ. Với chúng tôi, hướng đến cộng đồng là cam kết lâu dài, để ngân hàng không chỉ tạo ra giá trị tài chính mà còn góp phần lan tỏa yêu thương, niềm tin và hy vọng trong xã hội”.

Từ dấu mốc phát triển đến hành động vì cộng đồng

“Hành trình hy vọng” là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi kỷ niệm 33 năm thành lập của ACB, được xây dựng trên nền tảng chiến lược phát triển bền vững theo hướng tạo giá trị chung (CSV) giai đoạn 2026-2030. Ngân hàng xác định 3 lĩnh vực ưu tiên gồm sức khỏe, giáo dục và môi trường, với định hướng triển khai chương trình theo hướng hợp tác dài hạn, có lộ trình rõ ràng và phân bổ nguồn lực phù hợp theo từng giai đoạn, thay vì hoạt động rời rạc.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi tại giường bệnh.

Song song lĩnh vực sức khỏe, ACB lan tỏa sáng kiến cộng đồng trong 2 lĩnh vực khác là giáo dục và môi trường. Trong lĩnh vực giáo dục, ACB đồng hành người trẻ thông qua việc trao học bổng cho sinh viên tại TP.HCM ngày 6/6. Đây là một phần trong nỗ lực của ngân hàng nhằm trao cơ hội học tập, tiếp sức cho sinh viên trên hành trình phát triển tri thức.

Ở lĩnh vực môi trường, ACB triển khai nền tảng kết nối khách hàng với dự án bảo vệ môi trường thông qua trải nghiệm ngân hàng số. Người dùng có thể tham gia đóng góp và theo dõi minh bạch việc sử dụng nguồn lực cho từng dự án cụ thể, từ đó góp phần hình thành thói quen tham gia hoạt động vì môi trường một cách chủ động và bền vững.

Ba hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường cho thấy cách ACB lựa chọn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33: Không chỉ nhìn lại hành trình phát triển của ngân hàng, mà còn tạo thêm giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong chiến lược phát triển bền vững của ACB, khi chương trình cộng đồng được triển khai theo hướng dài hạn, có trọng tâm và gắn với nhu cầu thiết thực của xã hội.

ACB tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trong giai đoạn mới – nơi tăng trưởng được đặt song hành với trách nhiệm, sự tử tế và giá trị bền vững. 33 năm không chỉ là một dấu mốc của ACB, mà còn là dịp để ngân hàng tiếp tục lan tỏa niềm tin, hy vọng và hành động tích cực đến cộng đồng.